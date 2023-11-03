Пенсии в Украине: пожилые люди имеют право на алименты от своих взрослых детей

В Украине чаще фиксируют случаи, когда взрослые родители пытаются через суд обязать своих детей оказывать им материальную помощь, поскольку мизерных выплат не хватает.

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Пенсионеры в Украине в связи с низкими пенсиями подают иски против взрослых детей и получить право на пожизненные алименты. Об этом говорится в материале OBOZ.

В реестре судебных решений можно ознакомиться с такими производствами, как оказалось, их есть сотни. Взрослые матери и отцы пытаются через судебные инстанции обязать своих детей оказывать материальную помощь. Пенсия 2023 года многим не позволяет поддерживать достойный уровень жизни.

Размер алиментов для родителей может зависеть от расходов на содержание. Как один из примеров, упоминается дело, которое рассматривал Вышгородский районный суд Киевской области. В иске, который подала 93-летняя женщина, было указано о том, что ее сын обязан ежемесячно платить алименты в размере 5 тыс. грн. В материалах дела указано, что у женщины было трое детей. У пенсионерки остались сын и дочь.

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Оба уже достигли пенсионного возраста. Дочь решила забрать пожилую мать к себе домой и сейчас фактически полностью ее содержит за свой счет. Она уже не работает, а мать удерживает из собственной пенсии.

В документ указано, что сын, который матери не помогает, но работает и получает пенсию, должен помогать своей матери. В судебные инстанции предоставили информацию о том, что содержание матери стоит десять тысяч гривен в месяц. Ее сына обязали платить 5 тыс. грн.

Еще один из случаев зафиксировали во Львовской области. Суд обязал дочь платить по 1 тыс. грн в месяц отцу до конца его жизни. Пенсионер обращался с просьбой платить ему по 4 тыс. грн.

Мужчина отмечал, что получает пенсию в размере 2520 грн и других источников доходов не имеет. Свое положение он оценил как крайне сложное. Дочери в 2018 году он подарил целый жилой дом в равных частях.

Напомним, 1 ноября украинцам объяснили, как правильно оформить пенсии по доверенности. В Пенсионном фонде Украины рассказали, о чем нужно знать гражданам, которые хотят, чтобы их пенсию получал другой человек по доверенности.