"Относимся положительно": Финляндия поддерживает передачу замороженных активов РФ Украине

В Хельсинки считают, что совместно со странами-партнерами нужно найти правовое решение, перепрофилировать замороженные активы РФ и направить их Киеву.

Related video

Хельсинки поддерживают передачу Украине замороженных активов России. Об этом сообщил Министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио в интервью Укринформу.

"Мы положительно относимся к аресту замороженных российских активов и перепрофилированию доходов от этих активов для поддержки Украины. Совместно со странами-партнерами необходимо найти правовое решение для перепрофилирования замороженных активов", — сказал Тавио.

Напомним, европейские партнеры Украины планируют передать Киеву прибыль от российских финансовых инструментов в Европе. Однако пока что для этого нет правовой базы. Ранее в ЕС одобрили планы передачи доходов от замороженных российских активов Украине. Юридические предложения Еврокомиссия планирует озвучить в декабре. Чтобы план стал реальностью, ЕС нужно внести изменения в законодательство.

В начале 2023 года агентство Bloomberg сообщало, что общая сумма активов ЦБ России, замороженных в странах ЕС и G7, составляет 300 миллиардов евро. 200 миллиардов приходятся на страны Евросоюза.

В Киеве неоднократно обращались к западным партнерам с просьбой передать замороженные российские активы на восстановление Украины. В июне 2023 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что Еврокомиссия активно работает над конфискацией российских средств. Главная проблема в том, что европейские законодательные нормы позволяют лишь заморозить активы, поэтому в Брюсселе изучают соответствующую правовую базу.

Фокус писал 7 сентября, что Украина впервые получит от США активы, которые конфисковали у российских олигархов. Речь идет о 5,4 млн долларов. Эти средства отдадут на поддержку украинских ветеранов.

Фокус ранее подробно разбирался, как работает механизм конфискации российских активов на территории Украины и направление их в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.