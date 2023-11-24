Украина хочет открыть на границе с Польшей дополнительные пункты пропуска для грузовиков

По словам заместителя главы Минагрополитики Тараса Высоцкого, блокада границы нанесла значительный ущерб украинским экспортерам, которые были вынуждены ехать через более далекие пути для соблюдения договоров о поставках товаров.

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Украина предложила Польше открыть дополнительный пункт пропуска для пустых грузовых автотранспортных средств. Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире национального телемарафона.

По его утверждению, рассматривается идея открытия по крайней мере одного дополнительного пункта пропуска. Однако в будущем Украина надеется на открытие нескольких подобных пунктов. Это позволит ускорить движение грузовых автотранспортных средств в обе стороны и облегчит работу как украинских, так и польских перевозчиков.

Он также подчеркнул, что позиция Украины и Европейской Комиссии относительно событий на польской границе совпадает: они не соответствуют заявленным целям.

"Мы видим факты, когда гуманитарные грузы не пропускаются. Поэтому речь идет о нарушении базовых международных конвенций в части свободного передвижения критических товаров", — сказал Высоцкий.

Чиновник заявил, что этот аргумент также будет представлен на предстоящих переговорах между украинским и польским правительствами, запланированных на субботу.

Также он подтвердил, что блокада границы нанесла ущерб украинским экспортерам, которые были вынуждены для соблюдения договоров о поставках товаров ехать через более далекие обходные пути.

"Надеемся, что в итоге эта забастовка завершится, и сумма потерь не достигнет миллионов евро", — резюмировал Высоцкий.

Фокус ранее писал, что польские перевозчики недовольны "демпингом" украинских коллег, которые обваливают рынок дешевыми ценами на свои услуги.