"Сначала все остановилось": как война изменила потребительские настроения украинцев

По информации специалистов, больше всего украинцы покупают гаджеты, бытовую технику и товары для военных.

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Украинцы в прошлом году откладывали покупки с мыслью, будем покупать, когда закончится война. Сейчас ситуация динамично меняется и наши соотечественники начинают вспоминать свои довоенные потребительские нужды. Об этом рассказали банкиры и ритейлеры во время круглого стола, проведенного "Финансовым клубом".

"Сначала вообще все остановилось, потом начал возрождаться спрос на вещи первой необходимости — от детских подгузников до бытовой химии. Затем постепенно восстановились продажи обычных товаров и начался сильный рост продаж товаров для военных", — отметил CEO платежного решения RozetkaPay Александр Лапко.

Он отметил, что в 2022 году на структуру розничных продаж значительно повлияли блэкауты. Сейчас люди покупают мобильные телефоны, планшеты, технику для дома.

"Был период, когда энергонезависимость была в приоритете, и вещи из этого сегмента были наиболее популярными", — вспомнил Лапко.

В свою очередь директор департамента розничных партнерских продаж ПУМБ Игорь Яровой подтвердил, что в кредит украинцы больше всего покупают гаджеты и бытовую технику: "Самая большая категория, как до войны, так и сейчас, — это смартфоны. Также планшеты. Пошел рост спроса на товары для дома: посудомойки, холодильники".

Анализируя ситуацию он отметил, что украинцы в прошлом году откладывали покупки с мыслью, что "война закончится, и потом будем все обновлять".

"Многие уже устали откладывать — хотят жить сейчас и все чаще покупают то, что уже назрело. Поэтому товары, традиционные для сегмента потребительского кредитования, будут в топе", — спрогнозировал Игорь Яровой.

Напомним, 28 ноября Фокус писал о том, сколько украинцы тратят в магазинах. Нацбанк сообщил новости о ситуации с долей безналичных операций с карточками в Украине. Как отметили специалисты, она продолжает расти.