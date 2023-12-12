Внешний аудит НАБУ: Украина обязалась перед МВФ осуществить первую проверку

Внешний аудит эффективности работы НАБУ будет проведен с участием трех независимых экспертов, имеющих международный опыт. По итогам аудита они представят отчет.

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До сентября 2024 года Украина должна провести первый внешний аудит Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) с участием независимых специалистов, которых назначат международные партнеры. Об этом говорится в документах Международного валютного фонда ко второму пересмотру программы в рамках Механизма расширенного финансирования для Украины.

По информации МВФ, аудит обеспечит беспристрастную и официальную оценку деятельности НАБУ с 2015 года — времени его создания, а также может выявить сферы для усовершенствования и поможет усилить подотчетность НАБУ, особенно в свете закона об увеличении штата бюро с 700 до 1000 человек.

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Отчет по итогам аудита, который должны представить эксперты, "будет завершен и обнародован в конце сентября 2024 года.

В Меморандуме также указано, что для эффективной реализации закона, который расширяет полномочия НАБУ по перехвату коммуникаций (прослушивания), будет разработан план на период после окончания военного положения о предоставлении соответствующих ресурсов и оборудования.

В рамках реформы судебно-экспертной системы для правоохранительных органов планируется обеспечение НАБУ доступом к независимым и компетентным экспертам-криминалистам, что позволит эффективного расследования, в частности, сложных случаев коррупционных схем.

Напомним, в Международном валютном фонде отметили, что следят за ситуацией с боевыми действиями в Украине и адекватно оценивают продолжительность войны.

В то же время эксперты МВФ прогнозируют, что при базовом сценарии ВВП Украины вырастет на 3-4% в 2024 году, при негативном — снизится на 5%.

Ранее Фокус сообщал о встрече президента Украины Владимира Зеленского с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристалиной Георгиевой.