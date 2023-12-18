Евросоюз 18 декабря утвердит новый пакет санкций против РФ: что туда войдет

Процесс утверждения 12-го пакета санкций затруднила Австрия, которая требовала от Украины исключить Raiffeisen Bank International из списка "международных спонсоров войны".

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В понедельник, 18 декабря, состоится краткая процедура принятия и последующая публикация 12-го пакета санкций Евросоюза против России. Об этом пишет Politico.

Издание акцентирует внимание на том, что процесс утверждения этого блока санкций затруднила Австрия. Она высказала свои возражения и ожидала, чтобы Украина исключила австрийский Raiffeisen Bank International из списка "международных спонсоров войны".

Впрочем, в субботу, 16 декабря, Украина сделала это на время переговоров с Европейской комиссией, хотя этот банк продолжает работать в России, на временно оккупированных территориях Украины и в Сирии. Поэтому еще в феврале 2023 года Управление по контролю за иностранными активами США начало расследование операций Raiffeisen Bank в указанных регионах.

12-й пакет антироссийских санкций — что войдет

С 1 января 2024 года вводится запрет на импорт в Европу российских непромышленных алмазов с поэтапным запретом на импорт алмазов из третьих стран с 1 марта.

Кроме того, ожидается ужесточение соблюдения лимита цен на российскую нефть.

Под запрет также впервые попадет российский алюминий — запрещается импорт проволоки, фольги, труб и трубок. Вместе с тем, промышленность европейских стран лоббирует расширение ассортимента этой продукции, поскольку под санкции попадают лишь 15% импорта.

В пакет также добавлены меры по предотвращению приобретения Россией товаров двойного назначения. Компании ЕС будут вынуждать своих контрагентов по определенным продуктам подписывать контракты, запрещающие реэкспорт в Россию.

Вместе с тем ожидается ослабление контроля за импортом предметов роскоши. Это означает, например, что гражданам ЕС позволят оставлять автомобили, которые вывозят из России, при условии, что страна, границу которой пересекают на этой машине, дает согласие.

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