Уже утром 4 января: польские фермеры угрожают, что снова заблокируют границу

Аграрии протестовали месяц, после чего власть пообещала им выполнить их условия. Однако протестующие недовольны, что им не предоставили "письменные гарантии", поэтому думают взяться за старое.

Related video

Польские фермеры села Медика решают, будут ли блокировать границу с Украиной. Об этом 2 января сообщили в PAP.

"Если мы не получим письменного подтверждения, что наши требования будут выполнены, мы вернемся к блокаде", — заявил лидер протестующих Роман Кондров.

Польские аграрии начали блокаду границы 23 ноября, но уже 24 декабря ее приостановили. Им пообещали, что требования фермеров будут выполнены. В частности, речь идет о дотациях на кукурузу, увеличение суммы ликвидных кредитов и сохранение сельскохозяйственного налога на уровне прошлого года.

"Мы хотим получить это заверение в письменной форме, и я буду говорить об этом в среду, среди прочего, с заместителем министра сельского хозяйства Стефаном Краевским", — отметил Кондров.

Он объяснил, что власть пообещала удовлетворить интересы протестующих, но не оставила никаких бумаг относительно этого. Аграрии стремятся получить "письменные гарантии". Если же обещания не будут подтверждены юридически, они обещают уже утром 4 января снова заблокировать границу.

"Я уже общался с полицией и кризисной группой. Все готово для продолжения протеста. Но если мы получим письменные заверения, что наши требования будут выполнены, протест обязательно завершится", — подчеркнул Кондров.

Напомним, по данным НБУ, из-за блокады границ Украина потеряла 1,5 миллиарда долларов. Польские перевозчики начали забастовку еще в начале ноября.

Украинский волонтер Тарас Чмут объяснял, что грузы, которые везут оборудование для фронта, не блокируются из-за протестов. Однако их путь, который раньше занимал день, стал длиться несколько недель.