Пенсии в Украине: кто может получить надбавку за детей и как ее оформить

Что касается тех пенсионеров, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц, то факт их увольнения с работы устанавливается на основании личного заявления, в котором нужно указать время, с которого человек не работает.

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Украинские пенсионеры, которые не работают и не зарегистрированы как физические лица — предприниматели и содержат детей до 18 лет, могут оформить доплату к пенсии. Об этом пишет телеканал "24. Экономика".

Ссылаясь на постановление Кабинета Министров Украины №654 от 16 июля 2008 года "О повышении уровня пенсионного обеспечения граждан", телеканал приводит основные положения по оформлению надбавки к пенсии за детей.

Кто может получить надбавку

Доплата к пенсии на несовершеннолетних детей назначается только одному из неработающих пенсионеров, воспитывающих ребенка, не достигшего 18 лет. Такая надбавка выплачивается на каждого ребенка и назначается к разным видам пенсий.

Однако на детей, которые имеют статус инвалидов с детства или являются детьми с инвалидностью, надбавка к пенсии не предусмотрена.

Как оформить доплату на детей

Для этого необходимо представить список документов, подтверждающих отсутствие дохода у пенсионера, который является основой для начисления ЕСВ:

трудовая книжка или сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц;

копия приказа об увольнении с работы;

данные о застрахованном лице;

сведения об отсутствии государственной регистрации ФЛП.

Что касается тех, кто имеет статус внутренне перемещенных лиц, то факт увольнения с работы устанавливается на основании личного заявления. Также нужно указать время, с которого человек не работает.

Какие документы подавать

Для назначения доплаты на детей нужно предоставить следующие документы:

заявление о назначении или перерасчете пенсии;

паспорт;

ИНН;

трудовую книжку или другие документы, которые подтверждают, что пенсионер не работает и не занимается предпринимательской деятельностью;

свидетельство о рождении ребенка, который находится на содержании пенсионера;

справку с места жительства о пребывании на иждивении или о совместном проживании с заявителем;

справку от органа соцзащиты о неполучении пособия на ребенка.

Заявление и все документы для назначения надбавки можно подавать лично в отделение Пенсионного фонда Украины или дистанционно в личном кабинете на веб-портале фонда.