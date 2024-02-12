Укрнафта хочет назначить своих представителей в правление Укрнефтебурения с миллионными зарплатами, — СМИ

Укрнефтебурение не работает уже три месяца, утверждает эксперт.

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Государственное руководство национализированными предприятиями продолжает оставаться на удивление неэффективным. Так, некогда крупнейшая по объемам добытого газа частная компания "Укрнефтебурение" после ее национализации и передачи в управление "Укрнафты" фактически не работает. Тем не менее в государственной "Укрнафте" решили провести собрание акционеров и назначить своих представителей в состав правления подписав с ними контракты на 5 лет и миллионные зарплаты. Об этом пишет политический эксперт Михаил Шнайдер на своей странице в Facebook со ссылкой на сайт "Укрнефтебурение", передает "Телеграф".

Как пишет эксперт, "Укрнефтебурение" собирается 11 марта провести собрание акционеров, хотя хвастаться на них государственным управляющим не то что нечем, а вообще странно, ведь предприятие просто не работает.

"Несмотря на тот факт, что спецразрешение на добычу "Укрнефтебурению" отменено, несмотря на то, что все суды проиграны, а сама компания под управлением "Укрнафты" уже третий месяц НЕ РАБОТАЕТ, "Укрнафта" все-таки решила провести 11 марта общее собрание акционеров "Укрнефтебурения", — удивляется на своей странице в Facebook Михаил Шнайдер.

При этом, добавил эксперт, еще больше "интересности" этой ситуации придает собственно главные вопросы повестки дня заседания.

"Основные вопросы — утверждение нового состава правления из представителей "Укрнафты" и подписание с ними контрактов на 5 лет с МИЛЛИОННЫМИ зарплатами и золотым парашютом при увольнении. Которая напоминает всем известное выражение — "Кто не работает, тот Ест", — резюмирует Михаил Шнайдер.