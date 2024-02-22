С момента российского вторжения 24 февраля 2022 года национальная валюта стремительно девальвировала, потеряв более 36% стоимости. Какие решения стали судьбоносными для курсовой устойчивости гривны и удержится ли курс на нынешних отметках.

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По состоянию на 22 февраля 2024 года, фактически, через два года после начала российского вторжения, курс гривны на межбанковском валютном рынке, по данным НБУ, 38,62 гривен за доллар. Два года назад на этот день курс межбанка находился на отметке 28,32 гривен за доллар. То есть, за два года национальная валюта девальвировала на 36,3%. Фокус исследовал, как менялся курс гривны в течение двух лет войны и какие факторы влияют на него сейчас.

Решение для спасения: что помогло удержать курс от крутого пике сразу после вторжения РФ

Самым главным документом, который вовремя принял Национальный банк, эксперты называют Постановление №18 от 24 февраля 2022 года "О работе банковской системы в период введения военного положения". Напомним, в этом документе НБУ:

ограничил снятие наличных со счета клиента в объеме 100 000 грн в день (не учитывая выплаты заработной платы и социальных выплат);

запретил выдачу наличных средств со счетов клиентов в иностранной валюте;

приказал подкреплять банкоматы наличными без ограничений и осуществлять безналичные расчеты без ограничений;

приказал банкам обеспечить работу отделений в бесперебойном режиме в условиях отсутствия угрозы жизни и здоровью населения обеспечить доступ к сейфовым ячейкам в бесперебойном режиме;

приостановил работу валютного рынка Украины, кроме операций продажи иностранной валюты клиентами;

зафиксировал официальный курс на 24.02.2022;

ввел мораторий на осуществление трансграничных валютных платежей;

остановил осуществление обслуживающими банками расходных операций по счетам резидентов РФ.

Своевременные решения Нацбанка помогли не допустить массового снятия средств со счетов, а также остановили панику, которая могла возникнуть на валютном рынке и непременно привела бы к катастрофическому падению гривны. Благодаря постановлению №18, которое позже Нацбанк неоднократно дополнял и изменял, кризисных последствий удалось избежать.

За несколько дней до войны гривна девальвировала до более 28,3 грн за доллар из-за тревожных новостей о возможном вторжении РФ Фото: УНИАН

"В любых кризисных ситуациях (а полномасштабная война — это даже не кризис, а "состояние выживания") экономика оказывается на грани, а спрос на валюту растет в разы. И любые ограничения лишь стимулируют его. А постановление №18 было не только своевременным, но и стратегически важным. Установление официального курса валют, пересмотр учетной ставки (ее увеличение до 25%), введение валютных ограничений на наличном рынке, ограничения на валютные переводы и оплату по валютным обязательствам бизнеса стали необходимыми и вынужденными шагами, которые, с одной стороны, остановили падение гривны (скажем так, задержали его), а с другой — сохранили большую часть имеющейся в Украине валюты внутри страны", — пояснил в комментарии Фокусу Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

А дальше — гибкий курс: какие важные решения влияли на валютный рынок и поддерживали гривну

Долгое время расчеты на межбанке происходили по фиксированному курсу НБУ — с 24 февраля 2022 года до 21 июля 2022 года курс был на отметке 29,25 грн. за доллар, а с 21 июля 2022 года — 36,6 гривен за доллар.

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"Новый уровень курса станет якорем для экономики и придаст ей устойчивости в условиях неопределенности. Продолжение политики фиксированного курса позволит Национальному банку сохранить контроль за динамикой инфляции, а также поддерживать бесперебойную работу финансовой системы. Это ключевая предпосылка стабильного функционирования экономики, что является жизненно необходимым в условиях войны", — отметил тогда глава НБУ Кирилл Шевченко.

Уже в начале марта 2022 года наличный курс приблизился к 30 гривен за доллар Фото: УНИАН

На валютном рынке Украины фиксированный курс существовал до октября 2023 года — до момента, когда Нацбанк ввел режим гибкого управляемого курса Постановлением №121 от 2 октября 2023 года. "Длительная фиксация обменного курса приводила бы к накоплению рисков для экономики и финансовой системы. Учитывая беспрецедентную неопределенность, в начале полномасштабной войны введение такого режима позволило обеспечить стабильную работу финансовой системы, а также способствовало адаптации бизнеса и населения к полномасштабной войне. В то же время, как свидетельствует украинский опыт, а также многих других стран, такой режим является оптимальным только в ограниченной временной перспективе. Со временем он теряет свою эффективность, приводит к накоплению валютных рисков, усилению микро- и макроэкономических дисбалансов. Все это может ослабить экономику и финансовую систему сейчас и усложнить восстановление деловой активности на этапе восстановления Украины", — сообщили тогда в НБУ.

Важными для стабилизации наличного рынка были решения по расширению покупки безналичной валюты населением с размещением на депозите

"Для валютного рынка главное событие, конечно, — отказ от фиксированного курса в пользу режима управляемой гибкости. Это не панацея, конечно, но этот шаг оказал очень сильное влияние на рынок. Я понимаю, что многим украинцам гораздо комфортнее жить в режиме фиксированного курса, хотя де-факто на наличном рынке он таковым никогда и не был. Но с точки зрения экономики такой режим приводит лишь к формированию дисбалансов и неизбежных шоков потом. Важными для стабилизации наличного рынка были решения по расширению покупки безналичной валюты населением с размещением на депозите и запуск прямой онлайн-покупки валюты украинцами на безналичном рынке. Эти решения существенно ограничили колебания курса в наличном сегменте", — перечислила важные для курса гривны решения Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Unex Bank.

Одно из главных решений последних двух лет — это введение режима управляемой гибкости курса Фото: УНИАН

Режим "управляемой гибкости" вернул свободное курсообразование на межбанк и фактически в курсовой политике переориентировал наличный рынок на межбанк, говорят эксперты. "Кроме того, постепенно рынок стал готовым к отмене фиксированного курса, а регулятор утвердил дальнейший вектор на "сближение" безналичного и наличных курсов", — отметил Тарас Лесовой. Он считает, что среди важнейших для валютного рынка решений — также введение "конвертационных депозитов", что значительно ослабило на рынок давление спроса (граждане, намеревавшиеся купить валюту, получили возможность приобрести ее по фиксированному курсу, но с обязательным размещением на депозитах от 3 мес.) Эксперт говорит, что следующий важный шаг — это разрешение на осуществление валютных платежей бизнеса по кредитным обязательствам (это решение еще ожидается).

Способность валютного рынка работать с большей автономностью и не так сильно зависеть от интервенций НБУ — одна из предпосылок дальнейшей валютной либерализации

Сергей Кучерявый, директор департамента контроля ликвидности и ценных бумаг Кредобанка, считает, что главными факторами, которые влияли на гривну в течение двух лет полномасштабной войны, — были международная финансовая помощь и действия НБУ для стабилизации и сглаживания колебаний на валютном рынке. В частности, отметил эксперт:

в первый год полномасштабного вторжения Национальный банк Украины обеспечил все необходимые монетарные условия;

происходил достаточно спокойный переход к управляемой гибкости курса осенью 2023 года, что является одним из шагов реализации стратегии смягчения валютных ограничений;

было предоставлено разрешение банкам осуществлять продажу населению безналичной валюты в пределах лимита в эквиваленте 50 тыс грн в месяц в одном банке и увеличение ежемесячного лимита со 100 тыс. грн до 200 тыс. грн в эквиваленте на покупку населением безналичной иностранной валюты с последующим размещением на депозит от трех месяцев.

В целом в Нацбанке в 2024 году готовят ослабление ограничений на валютном рынке, о чем заявил недавно глава НБУ Андрей Пышный. Однако, говорит он, для дальнейшей либерализации важны предпосылки. "Фактически речь идет о способности валютного рынка работать с большей автономностью, не так сильно зависеть от интервенций НБУ. Это первое условие, для выполнения которого нужно увеличивать экспортный потенциал, ослаблять давление импорта на торговый баланс. С другой стороны, многое зависит от поступления финансовой помощи Украине от западных партнеров. Именно эти средства в последние полтора года помогали удерживать курс относительно стабильным и при этом даже наращивать золотовалютные резервы", — отметила Анна Золотько.

Гривна ослабевает: что влияет на курс во вторую годовщину начала полномасштабной войны с Россией

В последнее время гривне не удается укрепиться, хотя каких-то непредсказуемых ситуаций на валютном рынке в феврале 2024 года и не было зафиксировано. По словам Сергея Кучерявого, в феврале одним из факторов роста курса было снижение поступления помощи от стран партнеров и более прагматичное поведение НБУ на фоне уменьшения предложения от экспортеров.

Объемы торгов на валютном рынке в феврале сократились до среднедневных 110 млн долларов Фото: Из открытых источников

Эксперты отметили: первые две декады февраля стали одними из наименее активных периодов на ВРУ с начала войны — среднедневной объем торгов упал до 110 млн долларов, что на $40-50 млн меньше обычных показателей. "Спрос существенно сократился, а предложение, в частности со стороны агропроизводителей, которые готовятся к посевной, наоборот вырос. Поэтому объем интервенций НБУ, например, в течение второй недели февраля, упал до минимума — 201 млн. долл. При этом значительно возросла автономность валютного рынка: в отдельные дни валютные интервенции НБУ составляли лишь 25-30% от общего объема торгов. Более того, регулятор даже приходилось выходить на рынок с покупкой ситуативного избытка валюты", — сообщила Анна Золотько.

Если ситуация с безопасностью улучшится, можно ожидать и ослабления спроса на валюту со стороны населения

На март курсовые прогнозы очень осторожные. По мнению Сергея Кучерявого, в марте на предложение валюты будет влиять объем поступления финансовой помощи от стран-партнеров, продажа валюты экспортерами, которые ограничены логистическими проблемами, и поведение регулятора.

Приближение посевной дает надежду на увеличение предложения валюты, которое будет поступать на рынок от агрокомпаний

А по словам Анны Золотько, в конце февраля и начале марта следует ожидать оживления предложения валюты, прежде всего со стороны агропроизводителей, которые нуждаются в свободной гривневой ликвидности для проведения посевной. "Если ситуация с безопасностью улучшится, можно ожидать и ослабления спроса на валюту со стороны населения. В то же время, следует ожидать усиления валютного спроса со стороны импортеров, хотя этот фактор также в значительной степени зависит от общей оценки ситуации обществом, поскольку именно она больше всего давит на потребительский спрос", — отметила эксперт.

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Один из важнейших факторов влияния на курс — макрофинансовая помощь, которую получает Украина от Запада. По мнению Тараса Лесового, долгожданная макрофинансовая помощь может "развязать руки" регулятору — даст ему больше гибкости. Однако, продолжает эксперт, главное — это соотношение "спрос-предложение" и удержание равновесия длительное время, ведь именно это является ключевым для валютного рынка.