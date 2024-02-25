"Четвертый случай вандализма": в Польше повредили 8 вагонов с украинским урожаем (фото)

По словам министра инфраструктуры Александра Кубраков, Украина добросовестно выполняет свои обязательства. Ни зерно, ни кукуруза, ни рапс – не остается в Польше.

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В Польше неизвестные лица в ночь с 24 на 25 февраля высыпали по меньшей мере 8 полувагонов украинской кукурузы. Этот инцидент произошел на железной дороге в селе Котомеж Быдгожского уезда Куявско-Поморского воеводства. Это самая масштабная порча украинского зерна с начала протестов польских фермеров. О незаконном вмешательстве в работу железнодорожного транспорта сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Инцидент произошел в 150 км от порта Гданьск, откуда груз должен был отправиться за пределы Польши. То есть, украинская сельскохозяйственная продукция ехала транзитом через страну.

"Укрзализныця фактически ежедневно фиксирует системную порчу украинских грузов на территории Польши. Это преступление против Украины, вышедшее из-под контроля. И чем дольше ситуации будет уделяться со стороны Польши недостаточное внимание и не будут приниматься соответствующие решения, тем более сложной и неконтролируемой будет ситуация", — отметили в ведомстве.

На данную ситуацию резко отреагировал министр инфраструктуры Александр Кубраков. По его словам, Украина добросовестно выполняет свои обязательства. Согласно существующим договоренностям с правительством Республики Польша, украинская сторона не экспортирует некоторые виды аграрной продукции на ее территорию.

"Это подтверждено на официальном уровне – ни зерно, ни кукуруза, ни рапс – не остается там. Это четвертый случай вандализма на польских железнодорожных станциях. Четвертый случай безнаказанности и безответственности", — отметил министр.

Напомним, 24 февраля сообщалось о том, что в Польше снова высыпали украинскую агропродукцию. По словам министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова, системное уничтожение украинской агропродукции похоже на спланированные диверсии.