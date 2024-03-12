Отказался от газа, но остался должен: украинцу насчитали 14 тысяч задолженности по ошибке

Полтавчанин официально отказался от газоснабжения еще в 2020-м, но по неизвестной причине продолжил получать счета на оплату коммунального тарифа.

Related video

Житель Полтавской области Михаил Василенко заявил, что в 2020 году официально отказался от использования газа, однако спустя несколько лет получил уведомления о задолженности почти на 14 тысяч гривен за газовые услуги. Предположительно, это связано с ошибкой в расчетах системы. Об этом сообщает издание "ГазПравда".

В источнике отмечают, что в данной ситуации украинец должен обратиться как к оператору ГРМ (Лубныгаз), так и к газоснабжающей компании (Нафтогаз), которая выставила счет. Это важно, поскольку газоснабжающая компания формирует начисления за газ на основе данных, предоставленных оператором ГРМ, касающихся фактического потребления газа абонентами в натуральных единицах, то есть в кубометрах. Только совместное разбирательство и проверка данных с обеих сторон могут помочь разрешить данную ситуацию и выявить возможные ошибки или недоразумения в начислениях.

Если абонент был механически отключен от газораспределительной системы в 2020 году, газоснабжающей компании требуется регулярно получать от Лубныгаз информацию о нулевом расходе газа каждый месяц.

"Наиболее вероятная причина сложившейся ситуации — банальная техническая ошибка. В первую очередь мы бы советовали проверить именно этот вариант. Для этого стоит обратиться сначала в Нафтогаз (через чат-бот, телефон — более оперативные методы, или официальным письмом — более длительный метод) , однако более действенный)", — говорится в публикации.

Если газоснабжающая компания опровергает свою ошибку и утверждает, что определенные фактические объемы потребления газа абонентом были получены именно от Лубныгаза, на основании которых был выставлен счет, следующим шагом будет обращение в Лубныгаз. При этом необходимо предоставить свои личные данные, код ЕИС (указанный на платежке) и приложить копию Акта об отключении газа.

Если есть предположение о том, что облгаз также мог передать некорректные данные, то абонент может обратиться к облгазу с запросом на коррекцию предоставленных ранее данных. В случае подтверждения ошибки, облгаз может скорректировать переданные цифры в газоснабжающую компанию и отменить соответствующий долг абонента.

Возможный альтернативный сценарий заключается в том, что фактически газоснабжение домохозяйства гражданина не было прекращено, несмотря на документ, который мог бы указывать на обратное. Возможно, документ об отключении газа был утерян или неправильно оформлен, что привело к отсутствию соответствующей записи в базах данных.

В данном контексте, без получения ежемесячных данных о показаниях счетчика газа, предполагается, что облгаз самостоятельно определял объем потребленного газа, исходя из плановых нормативов на соответствующий месяц, согласно положениям Кодекса ГРМ.

Далее эти объемы газа передавались компании "Нафтогаз", которая осуществляла расчеты и начисления за потребленный газ на основании полученной информации. В результате этого процесса мог накапливаться долг за потребленный газ. Тем не менее, в то же время потребитель продолжал ежемесячно получать счета за услуги по доставке и распределению газа.

В источнике отмечают, что они не имеют информации о том, получал ли Михаил такие счета за доставку газа. В этом случае, если необходимо подтвердить факт отключения от газоснабжения, потребуется предоставить облгазу все соответствующие материалы: копию акта и, при наличии, фото- и видеоматериалы. Если облгаз отказывается признать свою ошибку, рекомендуется обратиться с жалобой к регулирующему органу — НКРЭКУ.

Напомним, что в марте в Миистерстве экономики сообщили, что фактическая стоимость реализации газа в Украине в феврале 2024 года составила 12 180,30 гривен за одну тысячу кубометров без НДС, что на 4,4% меньше, чем в январе.