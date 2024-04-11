Пересмотр тарифа для населения — это вопрос наличия электроэнергии у людей, — Тынный

Пересмотр тарифа на электроэнергию для населения нужен для того, чтобы украинцы и в дальнейшем были обеспечены электроэнергией. Об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.

"Здесь такой вопрос: "Ты хочешь иметь более дорогую энергию или не иметь никакой?" Вменяемый человек скажет, что лучше дороже, но иметь. И это не о поднятии тарифов, а об отпустить цены, сделать их рыночными", — сказал он.

Тынный добавил, что тем, кто не сможет платить по рыночному тарифу необходимо будет назначить субсидии.

Также он отметил, что еще одной проблемой энергорынка является его сильная зарегулированность.

"Сейчас у нас очень мало времени. В отопительный сезон будет очень больно смотреть, как будут замерзать люди. Но я лично предсказываю большие проблемы с потреблением и в теплый сезон", — подчеркнул Тынный.

Напомним, Министерство энергетики работает над расчетом по пересмотру тарифа на электроэнергию для населения.