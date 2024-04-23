Финансовая помощь для украинцев: кто может получить деньги на ремонт жилья

Денежная помощь рассчитана на владельцев домохозяйств, чье жилье получило незначительные повреждения в результате обстрелов в городе Житомир и в районах Житомирской области.

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Жители Житомирской области, чьи дома пострадали от вражеских обстрелов, могут ожидать финансовой поддержки от организации Каритас Украина при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Об этом говорится на официальной странице фонда.

Финансовая поддержка предназначена для владельцев домохозяйств, чье жилье получило незначительные повреждения в результате обстрелов в городе Житомире и его окрестностях в Житомирской области. Для того чтобы получить эту помощь, необходимо соответствовать следующим критериям отбора:

лица с тяжелым заболеванием;

люди, имеющие инвалидность;

одинокие лица пожилого возраста от 60 лет;

одинокие матери/отцы/опекуны с детьми в возрасте до 18 лет;

многодетные семьи;

беременные женщины;

одинокие матери с детьми в возрасте до 3-х лет.

Домохозяйства, у которых потерян источник дохода, или чей средний месячный доход на одного члена семьи составляет менее 6 318 гривен, могут получить помощь.

Средства, полученные в рамках выплат, могут быть использованы на следующие цели:

привлечение строительных компаний;

самостоятельно сделать ремонт в случае возможности.

Проект предоставляет средства на выполнение мелкого или среднего ремонта, если жилье было повреждено, но все еще пригодно для проживания. К таким мелким или средним повреждениям относятся, среди прочего:

разбитые окна и двери;

обрушение подвесного потолка;

незначительные повреждения крыши;

электричество и водопроводные трубы внутри жилья, которые требуют незначительного ремонта и тому подобное.

Для того, чтобы получить поддержку, необходимо заполнить заявку по этой ссылке.

Напомним, что 13 марта стало известно, что государство будет выплачивать увеличенную социальную помощь детям погибших защитников и защитниц, которые добровольно участвовали в обороне Украины, и не находились в составе добровольческих формирований территориальных общин (ДФТГ).