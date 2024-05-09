Из-за обстрелов ВС РФ: некоторым украинцам увеличат размер субсидий на коммуналку

В Минсоцполитики объяснили, что жителям Харьковской области увеличат субсидию для того, чтобы они смогли пользоваться альтернативными источниками электроэнергии.

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Из-за ограничения энергоснабжения в Харькове и области увеличат размер субсидий. Выдача средств на оплату коммуналки в период неотапливаемого сезона будет происходить "живыми" деньгами, а средний размер выплат увеличат со 106 до 503 грн. Об этом изданию Oboz.ua рассказали в Министерстве социальной политики.

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"Из-за целенаправленных атак по энергетическим объектам, жители Харьковщины, к сожалению, столкнулись с перебоями в поставках электроэнергии. С целью обеспечения нормальной жизнедеятельности и своих бытовых нужд некоторым приходится пользоваться альтернативными источниками энергии", — отметили в ведомстве.

Таким образом, для возможности пользоваться альтернативными источниками электроэнергии харьковчане будут получать увеличенные размеры субсидии. Это особенно важно для жителей тех населенных пунктов, которые сейчас полностью остались без электроэнергии.

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"Чтобы обеспечить социальную поддержку уязвимым категориям населения Харьковщины, Правительство приняло решение увеличить на нынешний неотапливаемый сезон (с мая по сентябрь включительно) для жителей Харькова и области размер льгот и субсидий на электроэнергию", — пояснили в министерстве.

Чтобы получить перерасчет субсидии, жителям Харьковщины не нужно дополнительно обращаться, поскольку проведение перерасчета перерасчет размера субсидий и льгот для жителей этого региона, которые подпадают под действие данного решения Правительства, будет проведен Пенсионным фондом автоматически.

В ПФУ сообщили, что в населенных пунктах Харьковской области проживает около 35,7 тыс. получателей жилищных субсидий и льгот на оплату услуг ЖКХ.

12 апреля эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук объяснил, почему импорт электроэнергии из Европы не спас Харьков и область от ограничения электроснабжения. По его словам, европейское электричество может лишь способствовать стабилизации энергосистемы.

Также сообщалось, что Харьков получит газотурбинные электростанции, которые должны помочь наладить ситуацию с электроснабжением города, о чем 21 апреля сообщил руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов.