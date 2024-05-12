Более половины украинских беженцев в Европе имеют доходы выше, чем до начала полномасштабной войны. Такие результаты показало новое исследование. Фокус выяснил, откуда украинцы берут деньги в Европе и вернутся ли в Украину те, кто имеет сейчас в другой стране высокое качество жизни.

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Опрошенные Фокусом эксперты опровергли популярный миф о том, что высокие доходы в Европе полностью нивелируются более высокими расходами. Насколько лучше живут украинские беженцы за рубежом, каковы их дальнейшие планы и как материальное положение в стране пребывания влияет на решение вернуться домой? Ответы на эти и другие вопросы — в материале Фокуса.

Так сколько беженцев? Данные ООН и ЦЭС

Исследование Центра экономической стратегии (ЦЭС) показало, что по состоянию на конец января 2024 года за границей из-за войны находилось 4,9 млн украинцев. Главными причинами отличия этих цифр от данных ООН, согласно которым количество украинских беженцев составляет почти 6,5 млн, эксперты называют возможный двойной учет (например, человек сначала выехал в Германию, где получил временное убежище, а затем перебрался в Великобританию и там также получил вид на жительство), а также тот факт, что некоторые беженцы не информируют местные органы власти страны пребывания о решении вернуться в Украину.

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По данным аналитиков, после начала полномасштабного вторжения многие украинские беженцы потеряли большую часть своих доходов, однако за два года ситуация значительно улучшилась: более половины украинских беженцев в Европе имеют доходы выше, чем до начала полномасштабной войны. С мая 2023-го доля людей, которым не хватало на еду или одежду, уменьшилась на 10 п. п., вместе с тем почти втрое увеличилась доля тех, кому доходов достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать. Рост состоятельности среди украинских беженцев объясняется как социальными выплатами, так и увеличением вовлеченности в рынок труда. За полгода доля тех, кто сообщает, что имеет работу или занимается бизнесом, выросла с 39% в мае 2023 до 45% в январе 2024.

Некоторые беженцы не информируют местные органы власти страны пребывания о решении вернуться в Украину Фото: Getty Images

Рабочие связи с Украиной сохраняются: 8% продолжают дистанционно работать на той же работе в Украине, на которой работали до полномасштабной войны; около 2% нашли новую дистанционную работу в Украине. В то же время украинцы постепенно интегрируются в иностранные рынки труда. Среди трудоустроенных украинских граждан за рубежом 61% сообщают, что зарабатывают больше, чем до полномасштабного вторжения. К тому же, несмотря на общее уменьшение получаемой поддержки, уровень помощи беженцам остается значительным: примерно 71% беженцев получает хоть какую-то помощь.

Украинцы с высоким уровнем дохода менее склонны к возвращению в Украину

Развеиваем мифы: большие доходы не нивелируются большими расходами

Многие уверены, что большие доходы еще не означают лучший уровень жизни — мол, в Европе гораздо выше не только доходы, но и расходы. Однако эксперты имеют несколько иное мнение.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник считает данные исследования вполне достоверными. И добавляет: в большинстве случаев лучшие доходы в Европе все же означают лучшее материальное положение.

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"Убеждение, что большие доходы в Европе полностью нивелируются большими расходами — это в большинстве случаев иллюзии, — отметил эксперт в комментарии Фокусу. — Например, в Украине минимальная зарплата составляет 200 долларов, в Германии — в 10 раз выше. Но ведь цены на продукты, товары, услуги в Германии выше в 1,5-2 раза, а не в 10. У нас любят обсуждать заоблачные цены на жилье в Европе, но и здесь все не так просто. Исследование в декабре 2023 года показало, что в Киеве люди тратят на аренду жилья 78% от среднего заработка по Киеву. Такого, чтобы отдавать четыре пятых дохода просто за крышу над головой, нет нигде в Европе. Поэтому не нужно говорить о худших условиях жизни. Те, кто работают и имеют минимальный или средний заработок в Европе, имеют лучшие условия жизни, чем те, кто работают соответственно на минимальную или среднюю зарплату в Украине".

Доходы в Европе выше украинских: даже на простой физической работе без знания языка и опыта работы, зарабатывая минимальные ставки, можно получить больше, добавил Марцин Колодзейчик, директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL.

Благодаря постоянным скидкам покупка продуктов в Европе часто требует меньших затрат, чем в Украине Фото: Фото Наталья Мичковская

"В Польше, которая занимает второе место в Европе по количеству украинцев, почти 70% беженцев работают. Сейчас на предприятиях в различных отраслях или логистических складах даже без знания языка и опыта работы можно заработать 4-5 тыс. злотых на руки (39,8 — 49,7 тыс. грн), специалисты зарабатывают больше, — отметил Марцин Колодзейчик в разговоре с Фокусом. — Значительную часть расходов составляют жилье, стоимость аренды которого зависит от региона. Зато другие расходы — еда, одежда — часто требуют меньших затрат, чем в Украине. А в Германии зарплаты как минимум вдвое выше польских. Также украинские беженцы получают социальные выплаты, которых достаточно для базовых расходов, при условии что они живут в бесплатном жилье".

В Польше, которая занимает второе место в Европе по количеству украинцев, работают почти 70% беженцев

Украинские беженцы в Германии экономят в среднем 494 евро в месяц после оплаты всех расходов, связанных с пребыванием в стране, напоминает Марцин Колодзейчик, ссылаясь на данные исследования EWL. Аналогичный опрос в Польше показал, что у 59% граждан Украины после оплаты всех расходов на проживание остается почти в 4,5 раза меньше — около 500 злотых в месяц (111 евро).

Анализ факторов влияния на миграцию: кто вернется домой

Половина украинцев (52%), которые сейчас находятся за границей, планируют вернуться в Украину, отчитывается ЦЭС. "Однако мы не уверены, что все они на самом деле вернутся, — сказано в отчете аналитиков. — Чем дольше продлится война, тем больше украинцев адаптируются к жизни за рубежом. Кроме этого, некоторые из опрошенных (14,7%) считают, что перспективы для их детей лучше за границей. Также людям, которые выехали из зоны боевых действий, некуда возвращаться. Поэтому их возвращение будет зависеть от того, как быстро будут восстанавливать их регионы или же будут ли предоставлять им помощь для переезда в другие регионы Украины".

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Кроме этого, аналитики проанализировали факторы, которые коррелируют с возвращением украинских беженцев. Результаты показывают, что довоенный доход перестал быть важным фактором для возвращения в Украину. Вероятно, это связано с тем, что те, кто имел высокий доход до полномасштабного вторжения, уже вернулись, а другие нашли достаточно высокооплачиваемую работу за границей и не желают возвращаться. В то же время статистически значимым является текущий доход: украинцы с более высоким доходом за рубежом меньше стремятся вернуться в Украину. Например, украинцы с самым высоким уровнем дохода на 85% менее склонны к возвращению, чем те, кто имеет самый низкий доход.

Каждый десятый беженец дистанционно работает на украинскую компанию

Также результаты анализа авторов исследования показывают, что женщины на 55% более склонны вернуться в Украину, чем мужчины. Мужчины опасаются, что не смогут повторно выехать за границу или будут наказаны, если пересекли границу незаконно. Более склонны к возвращению в Украину старшие люди, что можно объяснить более сложной адаптацией к жизни за рубежом по сравнению с младшими. Менее склонны к возвращению студенты иностранных высших учебных заведений, наемные работники, владельцы бизнеса за рубежом и те, кто не работает, но ищет работу. Это вполне ожидаемо, ведь все эти люди постепенно адаптируются к жизни в стране пребывания и строят с ней новые связи.

Прогнозы: окончание войны не означает прекращение миграции

"В первую очередь на решение вернуться домой влияет ситуация с безопасностью в Украине — об этом свидетельствуют результаты опроса украинских беженцев в Польше, Германии, Чехии и Румынии, которые мы проводили с начала полномасштабного вторжения России в Украину, — говорит Марцин Колодзейчик. — Но материальное положение и в целом возможность работать в стране пребывания также является важным фактором для принятия решения возвращаться или оставаться".

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Для подавляющего большинства опрошенных украинских беженцев в Польше и Германии конкурентные зарплаты и условия работы в Украине являются благоприятным фактором для возвращения на Родину, продолжает эксперт. Поэтому, если Украина сможет создать такие условия, это будет важным аргументом для украинских беженцев."Но все же решение возвращаться зависит от совокупности факторов — безопасности в Украине, срока окончания войны, наличия жилья и создания условий для возвращения тех, кто его потерял, работа и хорошие заработки, проведения ряда реформ в Украине, степени интеграции беженцев в жизнь в стране убежища и т.д.", — резюмировал Колодзейчик.

Окончание войны не означает остановки миграции Фото: Открытые источники

Но к сожалению, даже окончание войны не означает прекращение миграции. Аналитики ЦЭС исследовали, сколько еще украинцев могут выехать за границу после завершения войны и отмены запрета на выезд мужчин за границу. Принимали во внимание только тех, кто уже имеет членов семьи за рубежом и может захотеть выехать, чтобы воссоединиться с ними за пределами Украины. В частности речь идет о мужчинах, которые сейчас находятся в Украине и не имеют права выехать из страны из-за ограничений на выезд, но их жены находятся за рубежом. По расчетам ЦЭС, за границу дополнительно могут выехать 87,6 тысяч украинцев при оптимистическом сценарии, 115 тысяч — при среднем и 154,9 тысяч при пессимистическом сценарии.