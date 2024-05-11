В Минэнерго анонсировали повышение тарифа на свет: когда это произойдет (видео)

По словам заместителя профильного министра Светланы Гринчук, уже очевидно, что незначительное повышение тарифов все-таки произойдет. Сейчас продолжаются дискуссии и расчеты по окончательной цене.

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В этом году в Украине могут повысить тарифы на свет. Финальное решение еще не принято, однако, вполне вероятно, что электричество для бытовых потребителей все-таки подорожает. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

На вопрос, будут ли повышения тарифов для населения с 1 июня, Гринчук ответила, что решение о повышении тарифов пока не принято.

Светлана Гринчук о повышении тарифов

"Будем откровенны, обсуждения ведутся, ведутся расчеты. Мы должны осознавать, что, начиная с 22 марта россияне массированно атакуют очень прицельно наши энергетические объекты", — она отметила, что потеряно уже 8 гигаватт и это огромный объем. Также повреждены системы передачи и сейчас энергетикам благодаря невероятным усилиям удается удерживать систему стабильной.

Энергетики сейчас активно готовятся к тому, чтобы Украина прошла через отопительный сезон 2024/2025 и подсчитывают ресурсы.

"Очевидно, что незначительное повышение тарифов все-таки произойдет. Просто решение еще не принято. Продолжаются еще дискуссии, расчеты... скорее всего это произойдет в ближайшее время", — сказала заместитель министра, рассказывая о состоянии энергосистемы Украины после российских атак.

По словам Гринчук, решение о повышении тарифов на свет для бытовых потребителей в Украине еще не принято. Пока что в Кабмине анализируют возможности и состояние энергетических предприятий страны.

Кроме того, говорит замминистра, власти Украины подсчитывают все доступные финансовые ресурсы для подготовки энергетики к зиме, в частности помощь от международных партнеров.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что украинцы платят за один киловатт электроэнергии 0,06 евро, то есть 2,64 грн. Столько же платят за свет только в Турции, что фактически является самым низким тарифом в странах Европы. Больше всего за электричество платят в Германии.