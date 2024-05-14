COMINBANK вошел в ТОП-30 банков по результатам исследования РА "Стандарт Рейтинг"

6 мая 2024 рейтинговое агентство «Стандарт Рейтинг» представило уже третий отчёт о стабильности финансового сектора «Стабильность банков Украины: 2 года войны».

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АО "КОМИНБАНК" входит в ТОП-30 украинских банков сразу по нескольким показателям:

банки с наиболее оптимальным запасом капитала по значению Н2 (норматив адекватности регулятивного капитала);

банки с оптимальным уровнем ликвидности по NSFR (коэффициент чистого стабильного финансирования);

по уровню NPL: доля неработающих кредитов в АО "КОМИНБАНК" составила 23,81%;

АО "КОМИНБАНК" занимает 6-е место рейтинга по соотношению между чистым комиссионным доходом (ЧКД) и чистым процентным доходом (ЧПД).

По результатам исследования стабильности финансового сектора за 2 года войны эксперты агентства высоко оценили эффективность противодействия банковского сообщества военной агрессии.

В частности, украинские банки хорошо обеспечены собственным и регулятивным капиталом. Банковский сектор Украины в 2022 и 2023 гг., а также в первые месяцы 2024 года оставался прибыльным. Совокупный размер прибыли банков после налогообложения за 2022 год достиг 24,716 млрд грн, а за 2023 год вырос до 86,545 млрд грн.

Ознакомиться с полной версией исследования "Стабильность банков Украины: 2 года войны" от РА "Стандарт-Рейтинг" можно по ссылке:

Стабільність банків України: 2 роки війни | (standard-rating.biz)

Справка

Акционерное общество "КОМИНБАНК" (COMINBANK) – универсальный банк, зарегистрированный НБУ 3 декабря 1993 года, свидетельство о регистрации №219. COMINBANK является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Владельцем основной части является Стефан Пол Пинтер – основатель и исполнительный директор частной инвестиционно-банковской и управляющей компании GML Capital LLP (Лондон, Великобритания).

В 2022 году благодаря новым отделениям штат банка увеличился на 19%, а в 2023-м – на 22%. За период военного времени объем пассивов АО "КОМИНБАНК" увеличился на 83%.

В 2023 году финучреждение отметило 30 лет успешной работы на рынке Украины.

В сложный период войны банк является одним из лидеров по уровню благотворительных активностей. COMINBANK признан первым в рейтинге социальной ответственности среди украинских банков с негосударственной долей. В 2022 году банк представил обновленную концепцию корпоративной социальной ответственности DOBROKOLO, непрерывно помогает украинцам и ВСУ, а также активно развивает корпоративное волонтерство.

https://cib.com.ua/

Ліцензія НБУ № 186 від 11.11.2011 р.