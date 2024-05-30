Украинским пенсионерам урежут выплаты в одной из стран ЕС: что известно

Пособие уменьшится для украинских беженцев, которые получают от государства страны полное обеспечение.

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В Ирландии планируют уменьшить пенсии и выплаты по инвалидности для 2 500 украинских беженцев. Эти сокращения коснутся тех, кто проживает в государственном жилье с обеспечением питанием. Об этом сообщает издание independent.ie.

В источнике отмечается, что сокращение произойдет в августе.

Причиной таких действий в правительстве страны назвали то, что украинские беженцы, проживающие в государственном жилье с предоставлением питания, находятся на полном обеспечении Ирландии. Это означает, что государство также оплачивает их счета за коммунальные услуги.

"Мы снижаем оплату для людей, которые находятся в полном обслуживании. Полное обслуживание жилья означает, что вы получаете еду, свет, тепло и все предусмотренные коммунальные услуги. … Это произойдет в августе", – сказала министр социальной защиты Ирландии Хизер Хамфрис.

В противовес этому она привела пример ирландских пенсионеров, которые вынуждены оплачивать все вышеперечисленное из своего кармана.

"Если вы пенсионер в Ирландии, у вас есть собственное жилье, вы должны сами его обеспечивать. Платить за свет, за электроэнергию, воду, собственные коммунальные услуги", – отметила Хамфрис.

Напомним, что, согласно исследованию, в 9 странах Европы сократилась численность беженцев из Украины.

Также Фокус в своем материале объяснял, почему доходы украинских беженцев за рубежом намного выше, чем до полномасштабной войны.