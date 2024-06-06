"Во избежание манипуляций": "Укрэнерго" отменяет скандальный тендер на кондиционеры

Возобновят тендер, когда отменят все отключения. Возмущение он вызвал, когда компания призвала всех не пользоваться кондиционерами, а потом решила их купить целую партию.

Related video

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" объявила, что 6 июня тендер на закупку кондиционеров для компании отменят. В компании отметили, что процедуру отмены согласно законодательству уже начало их закупочное подразделение и с момента, когда компания призвала всех не включать кондиционеры, сплит-системы в их зданиях и офисах не работали. И заметили, что делают это "во избежание манипуляций". Сообщение появилось на официальной странице "Укрэнерго" в Facebook.

В "Укрэнерго" объяснили, что опубликованный на Prozorro тендер на замену сплит-систем их сервисные службы начали готовить в начале 2024 года, когда энергетическая система полностью покрывала потребности потребителей.

Сплит-система, которую сейчас использует компания Фото: Укрэнерго

А целью закупки была замена сплит-систем, которым 16 и 13 лет и которые бесперебойно охлаждают технические помещения: аккумуляторную комнату и лифтовой машинный зал. В компании отметили, что в их офисах так же жарко, как и в каждом другом офисе в Украине. А чтобы облегчить жизнь своим работникам они даже отменили дресс-код.

"Мы все покупаем в строгом соответствии с законом и правилами прозрачности, поэтому подготовка процедур занимает определенное время. Объявление этого тендера, к сожалению, совпало с вынужденными ограничениями энергоснабжения в результате российских обстрелов. Во избежание манипуляций тендер будет отменен", — заявили в компании, отметив, что сейчас будут ремонтировать имеющиеся системы кондиционирования для того, чтобы обеспечить работу технической инфраструктуры компании.

А тендер на закупку возобновят, когда будут отменены все отключения.

Напомним, НЭК "Укрэнерго" объявила тендер на закупку кондиционеров 3 июня в системе Prozorro. Их стоимость составляла 629 тысяч гривен. До этого в компании неоднократно призывали не пользоваться кондиционерами в пиковые часы и рассказывали о негативных последствиях для энергосистемы Украины.

В "Укрэнерго" постоянно призывают не пользоваться кондиционерами Фото: Укрэнерго

А 5 июня в YASNO объяснили, почему в Киеве отключения света длятся дольше, чем в других регионах Украины. По словам гендиректора компании Сергея Коваленко, из-за большого количества объектов инфраструктуры, сосредоточенных в столице, отключения света длятся дольше и часто не совпадают с графиками.