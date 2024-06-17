В последние дни отключения электроэнергии в Украине стабилизировались, но, говорят эксперты, это не навсегда. Летом украинцев ожидают отключения, даже если не будет новых разрушений и потерь генерации. Атомные станции будут в ремонте до осени, поэтому, определенный дефицит останется, а какой именно, во многом зависит от погоды. В случае сильной жары отключения будут продолжительнее, при умеренных температурах — короче.

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По прогнозам экспертов, в результате отключений света потребление электричества сократится на 20%, а то и 25% в годовом объеме. Об этом пишет Фокус в своем новом материале "Не слишком высокий тариф. Могут ли в Украине повысить цену электроэнергии для населения еще раз".

По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко, сейчас ситуация с отключениями немного стабилизировалась за счет того, что один из атомных блоков был снова введен в эксплуатацию (после ремонтных работ), что дало энергосистеме 1 мегаватт мощности. Кроме того, в тестовом режиме заработала новая методика распределения лимитов. "Все это улучшило ситуацию, но в конце месяца один из атомных блоков будет выведен из эксплуатации и дефицит увеличится. Поэтому после 25 июня потребителей ждет очередное ухудшение ситуации с отключениями", — отметил эксперт в комментарии Фокусу.

Вследствие отключений света потребление электричества сократится на 20%, а то и 25% в годовом объеме

Последние дни показали, что проблема неравномерных отключений бытовых потребителей в разных регионах страны вроде бы решена, соглашается эксперт по энергетике Украинского института будущего Адриан Прокип. Правительство утвердило постановление, которое должно обеспечить равномерную очередность графиков отключений. "Постановление должно было бы начать действовать 24 июня, однако НЭК "Укрэнерго" разработала собственный алгоритм, который должен решить проблему, и в тестовом режиме его применяли уже в минувшие выходные, — говорит эксперт. — Правда, не нужно считать, что отсутствие отключений на выходных является следствием только этого решения. Во-первых, на выходных потребление обычно меньше, а к тому же, из ремонта вышел один атомный энергоблок, и это в определенной степени смягчило проблему дефицитов. Вскоре другой энергоблок будет отправлен в плановый ремонт. Но понятно, что выравнивание условий удовлетворит всех".

Когда отключения запланированы — это уже хорошая новость Фото: УНН

По мнению энергетического эксперта Юрия Корольчука, в течение лета украинцев в среднем по стране ждут отключения по 2-3 часа в сутки. В Киевской, Львовской, Одесской областях, в Харькове в кризисные периоды будет до 5-6 часов в сутки. Многое будет зависеть от погоды, от работы солнечной генерации, от потоков импортной электроэнергии, от того, как будут выводить в ремонт блоки АЭС, говорит эксперт. По его мнению, в октябре-сентябре будет улучшение ситуации, а вот о зиме 2024-2025 пока лучше не вспоминать.

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Конечно, жить в условиях отключений некомфортно всем. Но, говорит Адриан Прокип, никаких конспирологических причин этой ситуации нет. Единственной причиной отключений являются огромные потери энергосистемы в результате вражеских обстрелов.

Напомним, что в Украине из-за жары увеличили продолжительность отключения электроэнергии.

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