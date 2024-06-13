Пенсионеров могут лишить выплат: в ПФУ рассказали, как этого избежать

Если пенсионер вовремя не сообщит ПФУ о некоторых изменениях в своей жизни — ему могут приостановить начисление выплат.

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Некоторым пенсионерам нужно в течение 10 дней обратиться в ПФУ. Фонд предупредил, что если не уведомить их о некоторых изменениях, выплаты могут быть приостановлены. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Это предусмотрено Постановлением Пенсионного фонда от 25.11.2005 № 22-1 и статьей 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

По этой причине в течение десяти дней пенсионерам необходимо предоставить информацию о следующих изменениях:

получение нового образца паспорта гражданина Украины – ID-карты;

получение нового паспорта в случае кражи или утери старого;

изменение фамилии;

изменение идентификационного кода;

изменение адреса проживания;

трудоустройство;

увольнение с работы.

Сообщить ПФУ об изменениях можно через ближайший сервисный центр ПФУ. Также можно воспользоваться сайтом. Для этого необходимо:

авторизоваться на веб-портале с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи);

в левом боковом меню выбрать раздел "О пенсионном обеспечении";

во вкладке "Внесение изменений в пенсионное дело" сформировать соответствующее заявление и отправить в Пенсионный фонд.

Напомним, пенсионеры, которые работали по определенным профессиям и проживают в сельской местности, могут получить 100% скидку на оплату коммунальных услуг. В частности, это касается педагогов, медиков, работников музеев и библиотек и тому подобное.

Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые граждане могут выйти на пенсию в 55 лет. Речь идет об украинцах, которые работали в опасных и тяжелых условиях.