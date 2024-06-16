Жизнь в Европе оказалась не такой богатой, какой она кажется издалека. И европейцы даже со своими европейскими зарплатами совсем не против сэкономить и на еде, и на коммуналке, и на других товарах и услугах. Украинцы в Европе в деле экономии используют как собственный предыдущий опыт из Украины, так и советы и традиции местных.

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Многие украинские беженцы говорят, что их жизнь в Европе богаче не стала: они экономили в Украине и продолжают во всем себе отказывать в новой стране пребывания. Как украинцы снижают свои расходы в Европе, Фокус узнал из первых уст.

Продуктовые магазины: уценки и акции

Если у самих европейцев на питание уходит около 10-15% доходов, то для украинцев в Европе почти ничего не изменилось: как и дома, они проедают половину. И вовсе не потому, что много едят. Дело в том, что доходы на одного человека большинства украинских беженцев достаточно низкие. Одни живут на пособие, другие — на минимальную зарплату. Если при этом женщина содержит двух-трех детей, до среднего уровня жизни по стране пребывания такая семья явно не дотягивает. Поэтому, экономия на питании остается основой бездефицитного семейного бюджета.

В европейских супермаркетах овощи часто продают поштучно, поэтому нужно быть внимательным Фото: Наталья Мичковская

"Мы и в Украине экономили на продуктах, и в Литве тоже самое, — рассказывает Елена из Вильнюса. — Здесь есть несколько сетей супермаркетов, которые, как и в Украине, отличаются по ценам и ассортименту. Первые месяцы, пока мы разобрались что к чему, тратили больше денег. Например, было сюрпризом то, что в некоторых супермаркетах ценники находятся под продуктами, а в некоторых — над. Я сначала не могла понять, почему сумма чека отличается от той, что я думала. Сейчас уже легче, особенно с базовым знанием языка. И еще одно из необычного, что тоже добавляло чек: цена на некоторые овощи может быть за килограмм, а может быть за штуку — это надо постоянно отслеживать".

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Татьяна из Эстонии говорит, что теоретически абсолютно все товары можно покупать по акциям, что она и делает. В Prizma всегда есть акция на сыр, в Lidl — на некоторые овощи и фрукты, в Rimi — на мясо и хлеб. Это позволяет экономить немалые деньги. Например, если обычно твердый сыр стоит от 11 евро за кило, по акции его можно купить по 6 евро. А хлеб в Rimi почти всегда можно купить с 30-50% скидкой.

После окончания сроков годности магазины выставляют многие продукты отдельно с уценкой

"После окончания сроков годности магазины выставляют многие продукты отдельно с уценкой, — рассказывает Ника из Норвегии. — Также есть специальные приложения, которые показывают, где можно оптимально купить тот или иной продукт. Приложение Trumf работает для любого продуктового, и если использовать его при покупках, в конце месяца можно получить 1000 крон (87 евро). А, например, у популярного продуктового Rema1000 есть приложение, которое на фрукты и овощи дает скидку 10%. Но, к сожалению, овощи там невкусные, да и один огурец стоит около 2 евро. Поэтому за овощами местные часто ходят в азиатские лавки. Также супермаркеты часто собирают большой пакет продуктов, который можно купить за минимальную цену".

В эстонском Rimi хлеб можно всегда купить вдвое дешевле Фото: Наталья Мичковская

"В воскресенье австрийские магазины закрыты, поэтому в субботу после 15:00 можно купить мясо, хлеб, фрукты со скидкой 25-50%, — рассказывает Юлия из Вены. — Раз в неделю можно ходить в церковь за социальными продуктами, также многие ходят в центры для беженцев, где кормят обедами и ужинами три раза в неделю".

Коммунальные услуги: зимой моемся под дождем, летом — в море

Коммуналка в Европе дорогая, а в некоторых странах — очень дорогая. "Зимой моемся под дождем, летом в море. Иногда разбиваем витрины, чтобы перезимовать в тюрьме", — пошутил один из беженцев в соцсети, и собрал кучу смайликов .

"Шикарный комент о жизни, практически то же самое могу сказать о Бельгии", — комментируют подписчики остроумную шутку.

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Новые тарифы на электроэнергию: как экономить свет, чтобы не ощутить рост цены

"Как-то прочитала, что немцы — чемпионы по скоростному принятию душа, и с тех пор как приехала в Германию, сама стала такой чемпионкой. Здесь нормой является не только выключать воду, когда намыливаешься или чистишь зубы, но и мыть посуду в наполненном водой умывальнике. Вот к последнему я пока не привыкла. Наверное поэтому мои счета за коммуналку небольшой однокомнатной квартиры, в которой живем мы с дочкой, составляют 250 евро без отопления", — рассказывает Людмила из Мюнхена.

"В январе мы сняли новую квартиру с подогревом пола, — рассказывает Александр, который сейчас живет в Таллинне. — Владелец долго рассказывал, что использовать этот обогрев значительно экономнее, чем использовать отопление. Но когда за электричество пришел счет почти на 500 евро, мы выключили этот подогрев раз и навсегда".

Немцы — чемпионы по скоростному принятию душа Фото: Getty Images

Еще накануне зимы 2022/2023 французов призвали уменьшить потребление электричества, и они прислушались к призывам. "В принципе, способы те же, что и у нас: энергоэффективные лампы, экономное использование стиральных и посудомоечных машин, снижение температуры отопления в квартире, — рассказывает Кристина, живущая в Марселе. — Я, например, практикую такой способ экономии: при пользовании электроплитой выключаю ее заранее, чтобы еда "дошла" на горячей конфорке. А при запекании в духовке почти всегда выпекаю блюда на двух уровнях — например, на нижнем уровне мясо с картошкой, на верхнем — пирожки".

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"Отдам даром": вещи в подарок — важный способ сэкономить

В Европе многое можно получить даром. Во-первых, есть группы, например в Фейсбуке, где люди дарят незнакомцам все, что им не нужно: от одежды и книг до мебели и бытовой техники.

"Летом 2022-го я в этой группе увидела холодильник, который мне был очень нужен, — рассказывает Оксана из Тарту. — Там было написано, что вывезти нужно самостоятельно, но тогда это была для меня нереальная задача: ни машины, ни знакомых, ни денег. Рискнула и написала автору объявления. Он быстро откликнулся и бесплатно привез мне не только холодильник, но и кухонный стол и три стула. Я бесконечно ему благодарна, а холодильник работает до сих пор".

В некоторых странах можно просто пройтись по улице и насобирать, что угодно

В некоторых странах можно просто пройтись по улице и насобирать, что угодно.

"В Германии существуют определенные дни, когда разрешается выносить старую мебель и бытовую технику прямо на улицу перед домом — так немцы избавляются от старого хлама, — рассказывает Людмила. — Но для кого-то — хлам, а для кого-то — нужная вещь. Здесь можно найти мебель, бытовую технику, старые кассеты и диски, различные предметы декора и тому подобное. В течение дня все желающие могут забрать эти ненужные вещи себе, а на следующий день приезжает специальная мусоросборочная машина и забирает все это как мусор".

Стаканы и бокалы в секонде можно купить за копейки

Оксана, которая два года живет в Великобритании, говорит, что часто среди таких выставленных на свалку вещей попадаются настоящие произведения искусства. "Как-то увидела антикварный туалетный столик — до сих пор его не могу забыть. Но он был слишком большой для моей квартиры, надеюсь, его все же кто-то забрал себе", — говорит женщина.

Высокие цены и нехватка средств сильно снижают запросы

Также нужные вещи можно всегда найти в секондах, чаще всего украинцы берут там посуду. "Я довольно брезгливая и в Украине никогда даже не заходила в секонд, — рассказала в разговоре с Фокусом Вера, которая сейчас живет в Эстонии. — Но здесь все изменилось. Тарелки, бокалы, стаканы, чашки — все это можно купить в секонде по 40-50 центов за штуку, тогда как в магазине аналогичные бокалы будут стоить 3-4 евро за штуку. Убедила себя, что в посуде из секонда нет ничего страшного: в кафе же я пью кофе из чашки, из которой кто-то пил до меня. Так что высокие цены и нехватка средств сильно снижают запросы".