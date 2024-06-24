Украинские переселенцы смогут получить новый вид помощи от государства: детали

Размер субсидии будет учитывать стоимость аренды в определенном регионе или населенном пункте страны.

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В 2024 году внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут быть обеспечены новым типом государственной поддержки — субсидией на оплату жилья в аренду. Об этом говорится в пресс-службе Министерства социальной политики.

Для решения жилищной проблемы переселенцев Министерство социальной политики разработало новый механизм поддержки — субсидию на аренду жилья. Реализация этой инициативы запланирована в рамках двухлетнего экспериментального проекта.

В первую очередь введение субсидии на аренду планируется для внутренне перемещенных лиц. В последующем этот механизм поддержки может быть расширен и на другие категории граждан, которые также будут нуждаться в подобной помощи от государства.

Ранее сообщалось о возможности использования нового инструмента поддержки для ВПЛ с июня 2024 года после утверждения соответствующего решения правительства. Однако в настоящее время механизм предоставления субсидий на аренду жилья для ВПЛ находится на стадии проработки, и запуск проекта временно задерживается.

Существенным аспектом субсидии является ее адаптация под уровень арендной платы в конкретных регионах или населенных пунктах страны. Ведь стоимость жилья в Киеве, Николаеве, Закарпатье или в маленьком городке может значительно различаться. Таким образом, размер субсидии на аренду будет учитывать эту разницу в стоимости жилья.

Кроме того, размер субсидии будет зависеть:

от количества лиц в составе домохозяйства, которое арендует жилье;

от доходов домохозяйства и его способности оплачивать счета за аренду самостоятельно (чем ниже будут доходы, тем выше процент стоимости аренды будет покрывать субсидия).

Переселенцы будут платить за аренду не более 20–30% семейного дохода, а остальное будет финансировать государство. В формулу расчета субсидии заложат 13,5 кв. м жилплощади на каждого члена домохозяйства плюс общую площадь для всех.

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