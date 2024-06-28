Все ТЭС ДТЭК будут восстановлены, вопрос во времени, — Салеев

Специалисты ДТЭК круглосуточно ведут ремонтные работы на разрушенных россией ТЭС. Все станции будут восстановлены, однако по некоторым это займет много времени. Об этом сообщил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

"Несмотря на колоссальные разрушения, восстановительные работы продолжаются 24/7. После каждой атаки энергетики стараются по максимуму вернуть в систему поврежденное оборудование. Масштаб разрушений таков, что на восстановительные работы нужны не месяцы, а годы. Это прежде всего вопрос времени и наличия нужного оборудования", — написал он на своей странице в Facebook.

По предварительным данным, убытки из-за разрушения ТЭС составляют $350 млн и только в этом году на ремонты ТЭС уйдет 4 млрд грн собственных средств — около $100 млн.

"Это наш минимальный план, что мы можем успеть сделать в этом году", — подчеркнул Салеев.

Он добавил, что сейчас компания по всему миру ищет запасное оборудование, которое можно купить, привезти и установить.

"Из соображений безопасности мы не говорим сейчас подробно о восстановительных работах. Я думаю, это все прекрасно понимают. Сегодня мы даже не рассматриваем категорию "восстановлению не подлежит". Все наши объекты будут восстановлены рано или поздно", — подытожил Салеев.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК Рината Ахметова были обстреляны врагом более 180 раз.