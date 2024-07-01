Пропало топливо на миллиарды гривен: "Укрнафта" и "Укртатнафта" устроили странный спор, - СМИ

Продолжаются юридические баталии между государственной "Укрнефтью" и также государственной "Укртатнефтью" из-за якобы утерянных нефти и нефтепродуктов. Однако это выглядит странно, ведь обе компании после национализации возглавляет один и тот же человек – Сергей Корецкий. О ситуации рассказал политический обозреватель и блогер Михаил Шнайдер, передает "Телеграф".

Он отмечает, что, как руководитель Корецкий, имеет полный доступ к информации и данным о движении ресурсов и денег на обоих предприятиях.

"Однако, когда читаешь материалы судебных дел складывается впечатление, что речь идет либо о серьезном раздвоении личности, либо о попытке прикрыть ли ловкую сделку или служебную халатность", — считает блогер.

Первый иск "Укрнафта" подала 4 сентября 2023 года. Предприятие требовало от "Укртатнафты" вернуть 183 тыс. тонн нефти, которые она получила от "Укрнафты" в 2022 году на переработку (дело №917/1636/23).

Однако после национализации нефть исчезла. "Укрнафта" потребовала вернуть ей сырье или деньги — 6,4 млрд гривен. При этом компания за шесть месяцев несколько раз меняла исковые требования. "Укрнефть" так и не определилась: то ли "Укртатнафта" присвоила нефть, то ли она ненадлежащим образом ее хранила. В свою очередь "Укртатнафта" блокирует возможность выяснить ключевые обстоятельства дела, заявляя, что установить соответствующий факт технически невозможно.

Как констатирует Шнайдер, все это выглядит странно, ведь руководителем и истца и ответчика является Сергей Корецкий, который фактически судится с самим собой. Не считая того, конкретно он блокирует возможность установить главные происшествия дела.

В мае 2024 года хозяйственный суд отказал "Укрнафте" в удовлетворении исковых требований. Дело перешло в апелляцию. Куда девалось 183 тыс тонн нефти остается неизвестным, ведь уголовное расследование результатов не дало.

"Однако люди, знакомые с обстоятельствами дела, говорят, что найти эту нефть невозможно, поскольку она была переработана, а нефтепродукты реализованы "Укрнафтой" еще в 2023 году. Но без соответствующего документального оформления. А иск – способ снять претензии ГАСУ, которая тоже интересуется судьбой пропавшей нефти, мол, судимся, процесс идет", — пишет Шнайдер.

Он привел еще один эпизод — иск "Укрнафты" против "Укртатнафты" от 4 марта 2024 года (дело №917/328/24). Тогда Сергей Корецкий ("Укрнафта") просил хозяйственный суд Полтавской области взыскать с Корецкого Сергея ("Укртатнафта") ущерб в размере 245,4 млн грн. 244,2 млн грн из этой суммы – стоимость гудрона прямой перегонки нефти, а 1,2 млн грн – горючего ТС-1.

Эти нефтепродукты "Укртатнафта" произвела из нефти "Укрнафты", переданной на переработку еще в марте 2022 года. Часть гудрона "Укрнафта" забрала, на хранении должны остаться 9,3 тыс. тонн гудрона и 16,2 тонн авиакеросина, однако они исчезли. При этом ревизия предприятий после национализации (ноябрь 2022 года) не выявила недостатка этих нефтепродуктов, а до сентября 2023 года "Укрнафта" платила "Укртатнафте" за их хранение.

Однако суд принял, что "Укртатнафта" должна уплатить "Укрнафте" 245,4 млн грн за пропавшие нефтепродукты и еще 1,1 млн грн судебного сбора. Однако Сергей Корецкий в качестве главы "Укртатнафты" с решением суда не согласился и подал апелляцию.

Обозреватель отметил, что вероятнее всего судьба пропавших 9,3 тыс. тонн нефтепродуктов, как и 183 тыс. тонн нефти, останется неизвестной. По его мнению, Корецкий, вероятно, будет винить во всем своих предшественников на должностях руководителей "Укрнафты" и "Укртатнафты".

"Но можем ли мы с вами быть на 100% уверенными в том, что нефтепродукты, которые в течение многих месяцев им учитывались (и за хранение которых он платил из одной управляемой им компании другой), а затем странным образом исчезли, не были проданы им самим третьим лицам без документального оформления? А куда делись деньги, то есть в чей карман они попали в этом случае — вопрос риторический", — рассуждает Шнайдер.

Он добавляет, что эти иски "к самому себе" могут выглядеть абсурдно, однако они являются симптомами проблем "Укртатнафты" и "Укрнафты". Речь идет о системном конфликте интересов из-за совмещения руководящих должностей одним человеком, отсутствия надлежащего контроля со стороны наблюдательных советов обоих предприятий и государственных органов и непрозрачности деятельности компаний. Эксперт указывает, что ни одна из них до сих пор не опубликовала финансовую отчетность за 2022 и 2023 годы.