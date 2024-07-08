Россияне атаковали Северный ГОК Группы Метинвест: погибли 10, ранены более 30 человек

Утром, 8 июля, российская ракета попала в административное здание Северного ГОКа Группы Метинвест в Кривом Роге. По состоянию на 12:30, известно о 10 погибших людях, еще более 30 человек получили ранения. Всех пострадавших в результате российского теракта немедленно доставили в одну из больниц города. Об этом сообщает "ТСН".

Из-за вражеской атаки поврежден холл столовой заводоуправления, выбиты окна. В настоящее время проводится разборка завалов.

Группа Метинвест выражает соболезнования всем пострадавшим и их близким. Раненым сотрудникам и семьям погибших компания окажет всестороннюю помощь.