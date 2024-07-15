Задал неудобные вопросы главе АРМА и созывает комитет ТЭК: нардеп Кучеренко крепко взялся за остановку "Укрнефтебурения"

На фоне остановки функционирования компании "Укрнефтебурение" (УНБ), в частности добычи, нардеп Алексей Кучеренко обратился к председателю и депутатам Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг (ТЭК) с предложением на ближайшем заседании безотлагательно и открыто рассмотреть этот вопрос. Он также задал ряд неудобных вопросов Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) относительно этой компании. По его словам, он стремится услышать откровенные, профессиональные и честные ответы, передает "Телеграф".

5 вопросов к АРМА и его главе Елене Думе:

1. 30 июня 2023 года Правительство назначило главу АРМА, однако уже 11 июля 2023 года "Укрнафта", которой были переданы акции УНБ в управление, провела общее собрание и назначила свой менеджмент, взяв компанию под полный контроль. В то же время 28 ноября 2023 года состоялось судьбоносное судебное заседание, на котором "Укранефтебурение" было лишено спецразрешения.

Анализируя это, у Кучеренко возникает несколько логичных вопросов: "Сообщало ли ПАО "Укрнафта" (как управляющий УНБ) в течение этих 4,5 месяцев АРМА о наличии судебного иска от Госгеонедр к компании УНБ, которая уже находилась под государственным управлением, и возможных критических для экономики и энергонезависимости государства последствиях в случае удовлетворения иска? Обращалась ли АРМА в течение июля-ноября 2023 года к Госгеонедрам относительно возможных последствий такого иска? И был ли вообще представитель АРМА на судебном заседании 28.11.2023?"

2. Следующие вопросы, которые задает Кучеренко не менее важны, а именно: "Почему в 5 справках АРМА об осуществлении мер контроля управления "Укрнефтебурение" в течение августа-декабря 2023 года вообще отсутствует информация о возможных рисках остановки деятельности и потере спецразрешения? Почему в справках АРМА от 05.12.23 и 28.12.23 вообще отсутствует информация о полной (!) остановке производственной деятельности в связи с исполнением решения суда об отмене спецразрешения, а решение суда упомянуто мимоходом, как должное?"

3. На фоне недавно полученного письма нардепом от главы АРМА Елены Думы, у него возникли вопросы и к ней В частности, известно ли госпоже Думе, что во время судебного заседания 28.11.23 и до момента остановки деятельности "Укрнефтебурения", назначенный "Укрнафтой" председатель правления УНБ господин Мальчик, находился за пределами Украины по личным причинам, но под видом служебной командировки? Инициировало ли АРМА служебное расследование этих обстоятельств?

4. Какие неотложные меры осуществила АРМА с 28.11.23 до 01.12.23 (рабочие дни) для предотвращения остановки производственной деятельности УНБ сразу после удовлетворения судом иска? Учитывая важность вопроса, центральными органами исполнительной власти (ЦОИВ) срочно инициировались неотложные совещания со специальным статусом под председательством Президента, премьер-министра, председателя ВРУ, Секретаря СНБО, директора ГБР? Если она вообще не знала об этом иске — то почему?

5. Уведомила ли АРМА Президента, Кабмин, ГБР и СНБО в декабре 2023 года о наступлении негативных последствий для энергетической безопасности государства в связи с полной остановкой деятельности (прерывание функционирования активов) УНБ после потери спецразрешения по решению суда? А о возможности безотлагательного возобновления добычи в случае выполнения Госгеонедра 2 пункта указанного судебного решения — рассмотрения пакета документов УНБ и выдачи нового спецразрешения, путем немедленного отыскания и возвращения изъятого во время следственных действий пакета документов от УНБ в Госгеонедра?

Нардеп Кучеренко отмечает, что без четкого публичного ответа на эти поставленные вопросы, подобная пиар-метеорология и лозунги от АРМА в течение последних 7 месяцев будут лишь подтверждать изложенный в их выводах принцип работы "результатом управления является осуществление управления". К этому депутат и пытался привлечь внимание ранее.

"Вся "эпопея" с арестом, конфискацией и остановкой мощного газодобывающего предприятия во время энергетической войны с врагом это очень яркий пример непрофессионализма, пустого пиара и бестолковости всей правительственной команды с соответствующим отрицательным результатом деятельности. Что касается мотивации этой авантюры, то у меня лично нет сомнений, что это с первого шага была многоходовая комбинация с целью банального перераспределения интересного актива в пользу какой-то "своей" структуры с соответствующими большими материальными "благодарностями" для ее инициаторов. К сожалению, АРМА стал главным инструментом этой сделки — возможно на первом этапе сам не осознавая этого", — говорит Кучеренко.

В любом случае, он подчеркнул, что страна внимательно наблюдает за всем процессом и за действиями Елены Думы.