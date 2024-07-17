Как изменились пенсии украинцев в течение 2024 года: данные ПФУ

Большая часть украинцев получает пенсионные выплаты до 3 000 гривен.

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В текущем году была проведена индексация и пересчет пенсий, что привело к увеличению выплат некоторым пенсионерам. Это повлекло за собой рост пенсий для большинства украинцев. Об этом сообщает издание ПФУ.

На данный момент в Украине проживает примерно 10,3 миллиона пенсионеров. Большинство из них, около 72,92% граждан, получают пенсии по возрасту.

Также украинцы получают пенсию:

по инвалидности;

по потере кормильца;

по выслуге лет и так далее.

На 1 июля текущего года размеры пенсий у большинства украинцев увеличились. В настоящее время размер выплат пенсионеров таков:

выплаты до 3 000 гривен получают 26,14% пенсионеров;

от 3 001 до 4 000 гривен – 17,32% пенсионеров;

от 4 001 до 5 000 гривен – 18,59% пенсионеров;

от 5 001 до 10 000 гривен – 25,47% пенсионеров;

более 10 000 гривен – 12,48% пенсионеров.

Важно отметить, что средняя пенсия в Украине составляет 5 816,62 гривен, однако у трудящихся пенсионеров этот уровень достигает 6 216,20 гривен.

Напомним, что в начале 2024 года пенсии у граждан Украины увеличились преимущественно за счет индексации, что также повлекло изменение среднего размера пенсии.

Пенсионный фонд сообщил, что некоторым категориям украинцев уменьшат пенсию на 20%. Кроме того, гражданам, уходящие на отдых в 2025 году, нужно учесть рост страхового стажа.