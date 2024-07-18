Пенсии в Украине: кто может получить надбавку почти 1 тыс. грн
На эту надбавку могут рассчитывать пенсионеры, у которых ухудшенное состояние здоровья.
В июле некоторые пенсионеры будут иметь возможность получить дополнительные выплаты к своей пенсии, включая компенсации за ухудшение здоровья. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.
Пенсионеры с ухудшенным здоровьем могут ожидать получение дополнительной надбавки к пенсии при наличии официального подтверждения своего состояния.
Какие условия для получения этой надбавки:
- пенсионер проживает в одиночестве;
- он старше 80 лет;
- нуждается в уходе от посторонних лиц, в частности от социальных работников;
- имеет пенсию по возрасту.
Пенсионеры могут получить дополнительную выплату только при личном обращении в соответствующие органы. Для этого необходимо написать заявление и предоставить медицинские документы, подтверждающие ухудшение здоровья.
Эта надбавка рассчитывается как 40% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. По состоянию на теперь, это 944 гривны.
Напомним, в 2025 году в Украине хотят увеличить размер минимальной пенсии на 229 гривен, в результате она составит 2590 гривен. Тогда как максимальная пенсия увеличится на 2,2 тысячи гривен — до 25,9 тысячи гривен.
Ранее в ПФУ рассказали, что некоторые пенсионеры могут получить льготу на оплату коммунальных услуг. В частности, граждане, проживающие в сельской местности и работавшие по определенным профессиям, могут не платить за ЖКУ.