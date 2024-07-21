Пока другие были по 13-15 часов без света: в Житомире игнорировали указания "Укрэнерго" (видео)

Диспетчеры в Житомирской области не пускали инспекторов, которые проводили проверки, в диспетчерские пункты. Такое поведение является существенным нарушением кодекса энергетической системы, по словам Алексея Кучеренко.

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В Житомире избегали графиков отключения электроэнергии, несмотря на указания "Укрэнерго". Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной рады по энергетике Алексей Кучеренко, пишет Главком.

Специалист отметил, что энергосистема Украины устроена так, что когда "Укрэнерго" составляет графики на ограничения, они равномерно распределяются между всеми областями для соблюдения принципа справедливости.

"Но теперь представьте себе, если соответствующие диспетчеры облэнерго, то есть региональных компаний, а это именно произошло, начиная с Житомира и других городов, не выполнили эти команды и не ограничили электроснабжение. А в это время в других регионах сидят по 13-15 часов без света", — рассказал Кучеренко.

Заместитель председателя комитета Верховной рады по энергетике подчеркнул, что такое поведение — существенное нарушение кодекса энергетической системы.

Ранее Государственная инспекция энергетического надзора Украины провела проверки в ряде областей и выявила нарушения.

На Житомирщине диспетчеры не отключали электроэнергию по графику и игнорировали команды высшего руководства. В частности, они не пускали инспекторов, которые проводили проверки, в диспетчерские пункты.

Также нарушения были выявлены в Днепропетровской области.

Напомним, в "Укрэнерго" сделали обнадеживающее заявление относительно отключений света.

Также Фокус писал о графиках отключения света на 22 июля 2024 года.