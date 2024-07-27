Сегодня граждане Украины, достигшие предельного возраста пребывания в запасе, подлежат исключению с воинского учета. Что это за возраст и действительно ли снятый с воинского учета освобождается от статуса военнообязанного? Фокус обратился к юристам.

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В Украине достижение определенного возраста освобождает граждан от обязанности состоять на воинском учете, что регламентируется законодательством. Как пояснила Фокусу юрист адвокатского объединения "Фомин и партнеры" Ирина Боса, существуют правила относительно возраста военнообязанных, а также определенные порядок и процедура снятия с учета в Украине.

Возраст снятия с воинского учета в Украине: как было раньше и как теперь

По словам юриста, согласно редакции Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" от 25.03.2014, предельный возраст пребывания в запасе военнообязанных, для рядовой состава составлял 40 лет, для сержантов и старшин — 45 лет, прапорщиков и мичманов — 50 лет .

Ранее предельный возраст пребывания в запасе военнообязанных, для рядовой состава составлял 40 лет, для сержантов и старшин — 45 лет, прапорщиков и мичманов — 50 лет

Однако позже редакцию Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" изменили, поэтому сейчас действуют другие возрастные границы.

Основные категории и соответствующие возрастные границы следующие:

рядовой состав — 60 лет;

сержантский и старшинский состав — 60 лет;

младший офицерский состав — 60 лет;

старший офицерский состав — 60 лет;

высший офицерский состав — 60 лет.

Эти возрастные границы определяют, когда военнообязанный гражданин должен быть снят с воинского учета.

Основания для снятия с воинского учета не ограничиваются только возрастом Фото: The New York Times

"Однако статья 58 Конституции Украины закрепляет один из важнейших общепризнанных принципов современного права — законы и другие нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени. Это означает, что они распространяют свое действие только на те отношения, которые возникли после вступления законов или других нормативно-правовых актов в силу. Исключение из этого принципа возможно только в случаях, когда законы и другие нормативно-правовые акты смягчают или отменяют ответственность лица", — подчеркивает Ирина Боса.

Граждане, которые переезжают, должны стать на воинский учет по новому месту жительства Фото: УНИАН

Кроме возраста: какие существуют основания для снятия с воинского учета

Основания для снятия с воинского учета не ограничиваются только возрастом. А граждане, которые переезжают в другую административно-территориальную единицу, должны стать на воинский учет по новому месту жительства.

Сегодня граждане Украины, которые достигли предельного возраста пребывания в запасе подлежат исключению с воинского учета

Принятие на военную службу является основанием для снятия с воинского учета. Граждане, призванные или принятые на военную службу или обучение в военных заведениях, снимаются с воинского учета.

Граждане, которые направлены для отбывания наказания или к которым применены принудительные меры медицинского характера, а также зачислены в военный оперативный резерв, тоже снимаются с воинского учета.

Снятие с воинского учета и исключение с воинского учета имеют разное значение и последствия Фото: УНИАН

Снятие или исключение с воинского учета — в чем разница

Как пояснила Ирина Боса, снятие с воинского учета и исключение с воинского учета имеют разное значение и последствия .

"Снят с воинского учета — это временное понятие и это не означает освобождение от статуса военнообязанного. После снятия с воинского учета военнообязанный продолжает выполнять обязанности воинского учета и должен стать на воинский учет в другом органе. Исключенный с воинского учета — это лицо, которое теряет статус военнообязанного и на него не распространяются обязанности по воинскому учету. Указанное лицо не может быть призвано по мобилизации, после исключения с учета не должно становиться на воинский учет и выполнять соответствующие обязанности", — отметила юрист. Итак, призвать на службу в Украине не могут только тех, кто уже исключен с воинского учета .

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По словам эксперта, восстановить на воинском учете тех, кто исключен из него, повторно не смогут, ведь согласно пункту 2 части 1 статьи 37 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" взять на воинский учет могут граждан, которые сняты с воинского учета ВСУ, Службы безопасности Украины, разведывательных органов Украины соответственно по решению Министерства обороны Украины, СБУ, разведывательных органов Украины, а не являются исключенными с воинского учета согласно пункту 3 части 6 статьи 37 Закона, а именно — признаны непригодными к военной службе

"Так что восстановление на воинском учете лиц, которые исключены, невозможно. Любые нормативно-правовые акты не имеют обратного действия во времени, а органы государственной власти и органы местного самоуправления должны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией и законодательством Украины", — объяснила юрист.