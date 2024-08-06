Пенсии в Украине: какие минимальные выплаты и кто их получает

Пенсионеры с полным страховым стажем, – 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, – получают не менее 40% от минимальной зарплаты.

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В бюджете на 2024 год прожиточный минимум установлен на уровне 2 361 гривны. Этот показатель служит основой для расчета большинства социальных выплат, включая пенсии для лиц, не имеющих необходимого стажа. Об этом говорится в издании "24 Канал".

С 1 марта введены новые минимальные размеры пенсий согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Итак, минимальные пенсии для различных категорий пенсионеров следующие:

65-летние пенсионеры без необходимого стажа получают 2 725 гривен;

пенсионеры до 70 лет с 30 годами стажа для женщин и 35 годами для мужчин получают 2 980 гривен;

пенсионеры от 70 до 80 лет с соответствующим стажем получают 3 240 гривен;

80-летние пенсионеры с 20 годами стажа для женщин и 25 годами для мужчин получают 3 370 гривен.

Пенсионеры с полным страховым стажем, составляющим 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, получают пенсию, не менее 40% от минимальной заработной платы.

В связи с повышением минимальной заработной платы в Украине до 8 000 гривен, минимальная пенсия должна была достигать 3 200 гривен. Однако правительство решило установить минимальный размер пенсионной выплаты на уровне 3 370 гривен.

Напомним, что размер пенсии напрямую связан с зарплатой, которую человек зарабатывал в течение своей трудовой жизни. Поэтому, чтобы на пенсии получать достойную сумму, важно хорошо работать.

Ранее стало известно, что украинцы не могут одновременно получать пенсию по возрасту и социальную помощь. Поскольку такие выплаты являются разными видами пенсионного обеспечения.