Где в Украине самые высокие пенсии: в каких областях пенсии выше, чем в других

Средний размер пенсии в Киеве составляет 7 940 гривен, в остальных регионах пенсионеры получают меньше.

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В Украине сегодня насчитывается более 10 миллионов пенсионеров, большинство из которых получает пенсии по возрасту. Впрочем, размер выплат отличается в зависимости от региона. Об этом говорится в пресс-службе ПФУ.

Сейчас самые большие пенсии в Украине получают жители столицы. Как сообщается, средний размер пенсии в Киеве составляет 7 940 гривен. Высокие выплаты также наблюдаются у жителей таких регионов:

в Ровненской области — 7 255 гривен;

в Донецкой — 7 138 гривен;

в Луганской — 6 679 гривен;

а в Днепропетровской — 6 402 гривны.

В то же время наименьшие пенсии получают жители Тернопольской области — в среднем 4 436 гривен. Лишь немного большие выплаты имеют жители Черновицкой области — 4 639 гривен и Закарпатской области — 4 667 гривен соответственно.

По состоянию на 1 июля средняя пенсия в Украине достигла 5 816,62 гривны, что более чем на 400 гривен больше по сравнению с началом года. Для пенсионеров, которые продолжают работать, средний размер выплат составляет 6 216,20 гривны.

Напомним, некоторые пенсионеры могут потерять свои выплаты. Для того чтобы этого не произошло, нужно знать несколько важных моментов.

Ранее эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин рассказал, что для назначения пенсии по возрасту нужно, чтобы лицо достигло 60 лет и имело необходимый страховой стаж и подало заявление в ПФУ.