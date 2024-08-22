Средняя пенсия в Украине: как выросли выплаты и кто их получает

По данным ПФУ, большинство украинских пенсионеров получают пенсию менее 3 тысяч гривен.

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В 2024 году большинство украинцев ощутили рост пенсий, благодаря индексации, перерасчетам и различным дополнительным выплатам, что в итоге привело к увеличению средней пенсии в стране. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

В Украине проживает более 10 миллионов пенсионеров, а средний размер пенсии составляет 5 816,62 гривны.

В частности, 26,14% пенсионеров получают пенсию менее 3 тысяч гривен. По состоянию на 1 июля другие пенсионеры получают такие выплаты:

17,32% получают от 3 001 до 4 000 гривен (для сравнения, в 2023 году таких было 21,26%);

18,59% получают от 4 001 до 5 000 гривен (в прошлом году эта категория составляла 15,02%);

25,47% получают от 5 001 до 10 000 гривен (в 2023 году таких пенсионеров было 23,24%).

Средняя пенсия для работающих пенсионеров также претерпела изменения и теперь составляет 6 216,20 гривен. В Украине насчитывается 2,7 миллиона работающих пенсионеров.

Напомним, некоторые пенсионеры могут получить социальную пенсию вместо возрастной. Однако она доступна не для всех категорий граждан.

Ранее министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, что в Украине могут изменить расчет пенсий. В частности, система будет учитывать два критерия — количество отработанных лет и количество взносов, которые человек платил ежемесячно.