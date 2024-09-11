На український ринок виходить нідерландський бренд моторних олив Stalhart

Світові автовиробники регулярно впроваджують технологічні інновації, які спрямовані на підвищення енергоефективності та комфорту транспортних засобів. При цьому висуваються нові вимоги до продуктивності моторних олив, які повинні відповідати високим стандартам автовиробників і забезпечувати ефективне та довголітнє функціонування двигунів.

Вже незабаром на українському ринку мастильних матеріалів зʼявляться інноваційні моторні оливи STALHART для автомобілів з різним типом двигунів. Моторні оливи STALHART створені у власній технологічній лабораторії одного з найбільших виробників мастильних матеріалів Європи – всесвітньовідомого нідерландського заводу De Oliebron, про це повідомляє пресслужба компанії.

В асортименті преміальних олив STALHART українські споживачі зможуть знайти моторні та трансмісійні оливи для автомобілів європейського, американського та азіатського ринків. Відданість виробника олив STALHART забезпеченню найвищих стандартів якості підтверджується акредитацією за найновішими міжнародним стандартами API, ACEA, ILSAC та схваленням моторних олив світовими виробниками автомобілів (ОЕМ).

Високі експлуатаційні якості моторних олив STALHART досягаються за рахунок використання унікальної технології подвійного захисту, що забезпечує надійний захист, знижує шкідливе тертя та забезпечує підвищення ефективності роботи двигуна.

Ексклюзивним дистрибʼютором преміальних моторних олив STALHART на ринку України стала компанія "Юнік Трейд", учасник ATR – найбільшої торговельної спілки на ринку запчастин у світі.

"Вже 30 років ми працюємо над тим, щоб українські автовласники мали доступ до якісної та надійної продукції найкращих світових виробників. Саме цю мету ми поставили перед собою, коли вирішили представити моторні оливи STALHART на українському ринку. Ця інноваційна продукція виготовляється на провідному заводі в Нідерландах з високоякісної сировини. Досвідчена команда фахівців протягом багатьох років працювала над ідеальним поєднанням базової оливи та унікальних присадок, щоб забезпечити максимальний захист і довговічність двигуна автомобіля. Технічна лабораторія заводу також приділяє величезну увагу контролю якості продукції на всіх етапах виробництва – від сировини до лінії розливу. Це дозволяє нам з упевненістю гарантувати, що українські споживачі отримають продукцію найвищої якості", – зазначив CEO "Юнік Трейд" Сергій Сидорук.

Довідково: ТОВ "Юнік Трейд" входить до ТОП-5 дистрибʼюторів автомобільних запчастин в Україні і представляє понад 100 брендів-виробників автокомпонентів. Компанія володіє власною системою доставки з автопарком, що перевищує 170 автомобілів. "Юнік Трейд" входить до складу акціонерів найбільшої світової спілки постачальників автозапчастин ATR International AG.