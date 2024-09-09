Фальшивых гривен в Украине стало больше: как распознать подделку

Среди гривневых банкнот 90% фальшивок пришлось на два номинала старых образцов.

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В Украине наблюдается рост количества поддельных гривен. По итогам первого полугодия 2024 года на 1 миллион настоящих банкнот приходилось 3,4 подделки, что на 62% больше по сравнению с прошлым годом. Определить фальшивые гривны можно различными способами, в том числе по тактильным ощущениям. Об этом сообщили в НБУ, передает издание "Минфин".

В период с января по июнь 2024 года 90% поддельных гривен среди всех банкнот приходилось на два номинала старых выпусков. А именно:

500 грн образца 2006 года;

200 грн 2007-го.

"Гривня нового образца лучше защищена. В том числе и современными оптически-сменными элементами: "оконная" лента и элемент SPARK с кинетическими эффектами движения фонового изображения и изменения цвета соответственно", – объяснили в Нацбанке.

Как распознать фальшивые гривни

Фальшивые гривны можно распознать несколькими способами. Один из методов — проверить купюру, разместив ее против света. При этом следует обратить внимание на:

наличие водяных знаков — в частности, речь идет об изображении портрета, повторяющего портрет, отпечатанный на лицевой стороне банкноты, а также изображении цифрового обозначения номинала или графического знака гривни;

наличие сквозного элемента — речь об изображении цифрового обозначения номинала, выполненного с лицевой и оборотной сторон. Оно приобретает целостный вид без разрывов и смещений при рассмотрении банкноты против света;

наличие полностью погруженной в толщу бумаги защитной ленты, на которой с помощью увеличительного стекла при рассмотрении банкноты против света можно увидеть в прямом и перевернутом виде изображения номинала, надписи "ГРН" и изображения тризуба.

Также можно проверить подлинность купюры, изменяя угол ее наклона. Обращать внимание нужно на:

изображения — на настоящих купюрах они меняют цвет при рассмотрении под разными углами. Также при изменении угла наклона банкноты изменяется направление движения фонового изображения ленты (кинетический эффект);

частично введенную в толщу бумаги полимерную защитную ленту — она содержит изображение цифрового обозначения номинала и графического знака гривни (в банкнотах номиналом 100-500 грн), Государственного герба Украины и имеет ярко выраженный кинетический эффект;

изображение цифрового обозначения номинала — при рассмотрении банкноты на уровне глаз против света под острым углом оно становится видимым – темное на светлом фоне при рассмотрении банкноты с длинной стороны. А светлое на темном фоне – с короткой.

"Знание элементов защиты банкнот гривни и их проверка при расчетах минимизируют риски получения подделок. Имеющиеся на банкнотах гривни элементы защиты позволяют гарантированно выявлять поддельные денежные знаки во время их внимательного визуального и тактильного контроля без применения специального оборудования", – резюмировали в НБУ.

Кроме того, провести проверку можно на ощупь. Как объяснили в том же Нацбанке, так проверяются:

банкнотная бумага;

рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, "что обеспечивается специальным видом печати".

Напомним, 25 июля сообщалось, что Россия завалила Ливию фальшивыми деньгами в размере более 1 миллиарда долларов, о чем говорится в материале Reuters. Источники сообщают, что фальшивые динары импортировались из РФ, или печатались на месте.