Голова правління КРИСТАЛБАНК: "Важливо не просто надати послугу, а й побудувати довіру з клієнтом"

Сьогодні КРИСТАЛБАНК має 43 відділення у 29 населених пунктах України та надає повний спектр банківських послуг корпоративним клієнтам і приватним особам. Причому від початку повномасштабного вторгнення рф, банк зумів значно розширити свою географію та відкрити 23 нові відділення.

За свою роботу банк нещодавно отримав нагороду "Найкращий банк з індивідуального підходу до клієнтів" на XVI Всеукраїнському конкурсі "Банк Року-2024" від International Financial Club "BANKIR".

Про те, як Банк продовжує стабільно розвиватися, надавати якісні банківські послуги та реалізовувати стратегію розширення мережі відділень по всій Україні розповів Леонід Гребінський, голова правління АТ "КРИСТАЛБАНК".

У 2024 році у КРИСТАЛБАНК з`явилося 4 нових відділення, до кінця року ви плануєте відкрити ще одне. Ви не лише не скорочували персонал, а навпаки, створили 72 нових робочих місця. Як банку вдалося досягти такого високого рівня роботи та навіть отримувати нагороди?

Ми пишаємося нагородою "Найкращий банк з індивідуального підходу до клієнтів". Наша команда щодня працює, щоб зробити Банк комфортним і надійним для кожного. Індивідуальний підхід до клієнтів для нас — це не просто рекламний слоган, а принцип, на якому будується робота Банку. Наші фахівці можуть запропонувати саме такі банківські умови/програми/послуги, які дозволять задовольнити всі потреби клієнта.

Розкажіть, будь ласка, детальніше як у банку працюють над якістю обслуговування.

Якщо ми бачимо, що за будь-якою програмою є невеликий спад активності, наші менеджери проводять особисті зустрічі для з’ясування причин. Якщо, наприклад, клієнтів не задовольняє великий пакет документів, рівень комісій, необхідність приїжджати для оплати — все це дуже швидко вдосконалюють фахівці Банку. Нам важливо не просто надати послугу, а побудувати довіру з клієнтом.

Які проєкти та продукти для фізичних осіб Банк реалізує сьогодні?

Ми активно працюємо над різноманітними програмами кредитування, зокрема кредитами для фізичних осіб та підприємців, щоб підтримати розвиток малого та середнього бізнесу. Маємо великі плани на впровадження швидкого та легкого кредиту для фізичних осіб — ФОП.

Спостерігаємо також підвищений попит на програми з придбання житла, що свідчить про зростання довіри до нашого банку.

А на програмах для придбання енергоощадного обладнання (кредитна програма "Відродження") та електроавтомобілів ("єАвто") ми збільшили кількість позичальників майже вдвічі.

Під час "великої війни" стабільна робота банків забезпечує економічну стійкість нашої країни. Які у вас досягнення за цей рік у фінансових показниках?

Банк збільшив статутний капітал на 156,4 млн гривень (до 421,1 млн гривень) за рахунок розподілу прибутків за попередні роки. Ми зберегли достатню ефективність операційної діяльності: чистий прибуток банку на 1 жовтня склав 21,4 млн грн.

Сьогодні КРИСТАЛБАНК має більш ніж чотирикратний запас капіталізації порівняно з обов’язковими нормативами та більше ніж у два рази перевищує середній рівень достатності регулятивного капіталу на банківському ринку.

Ми можемо собі дозволити зібрати кредитний комітет "під кожного клієнта"

Напрям корпоративного бізнесу в усіх банках індивідуальний. Особливо, коли це стосується фінансування. Як працюєте з такими клієнтами?

У нас відсутні стандартні формули вирахування суми кредиту, бо всі компанії працюють в різних умовах: галузі, конкурентного середовища, зміни законодавства тощо. Ми можемо собі дозволити зібрати кредитний комітет "під кожного клієнта" чи передивлятися умови оперативно, коли змінилась ситуація.

І звісно, практикуємо індивідуальний менеджерський підхід в обслуговуванні, на операційному рівні проведення платежів з урахуванням вимог законодавства як по Україні, так і у зовнішньоекономічній діяльності наших клієнтів.

Голова правління АТ "КРИСТАЛБАНК" Леонід Гребінський

У банку є новий напрям — лізинг.

Ми можемо бути партнерами з клієнтами — якщо потрібна сільгосптехніка або вантажний транспорт, Банк індивідуально запропонує прямий зв'язок з лізинговими компаніями-партнерами або офіційними дилерами в Україні. Якщо клієнта цікавить енергозбереження та енергонезалежність, надамо компанії-виробників або сервісні компанії, які зможуть зацікавити більш лояльними умовами та підходом.

Які нововведення у вас заплановані у сфері диджитал-банкінгу та карткового бізнесу?

У листопаді планується емісія карток Національної платіжної системи "Український платіжний простір" (ПРОСТІР) від Національного банку України. КРИСТАЛБАНК став пілотним банком з впровадження технології PROSTIR e-Secure.

Такими платіжними картками можна буде розрахуватися в торгівельній мережі та Інтернеті, отримати готівку в банкоматах та через термінали на касах магазинів, переказати кошти на картку.

Активно допомагаємо ЗСУ

Я знаю що банк перерахував 2,4 млн гривень до благодійного фонду "Кристал", який створили, за власної ініціативи, ваші співробітники

Цей Фонд надає допомогу військовим шпиталям, медичним підрозділам військових частин, допомагає військовим підрозділам Збройних сил України.

Працівники банку організовують щомісячний збір коштів всередині колективу. Завдяки цьому було зібрано та витрачено близько 1,5 млн гривень на придбання медикаментів, обладнання для військових шпиталів та стабілізаційних пунктів, FPV-дрони, Мавіки та РЕБ для військових підрозділів.

Клієнти КРИСТАЛБАНК також активно донатять на ЗСУ та інші благодійні фонди, на підтримку армії вони перерахували понад 31,5 млн гривень.

Ще Банк пропонує депозитний вклад "Допоможемо разом". При його відкритті клієнт автоматично донатить на ЗСУ, адже 2% від суми залучених на цей вклад коштів спрямовуються до благодійного фонду "КРИСТАЛ", за рахунок витрат банку.

Ми підтримуємо і своїх мобілізованих працівників, перераховуючи щомісяця 30 000 гривень фінансової допомоги кожному співробітнику, який зі зброєю в руках захищає нашу країну.

Вважаю, що це дуже важливо, бо таким чином ми підтримуємо своїх колег та їх родини, як і підтримуємо своєю роботою фінансову стабільність країни.

Ліцензія НБУ №276 від 29.04.2015 р. Державний реєстр банків №353 від 16.12.2014 р.