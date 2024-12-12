Китайские маркетплейсы захватывают мировые рынки: какие угрозы, как реагируют в ЕС и что нужно делать Украине?

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Крупнейшим в мире рынком розничной онлайн-торговли уже 11 лет подряд остается Китай. Одежда, обувь, электроника, игрушки, косметика, предметы интерьера и быта, спортивные аксессуары, товары для домашних животных — найти на китайских маркетплейсах можно все! В сочетании с агрессивной рекламой и политикой постоянных скидок — у человека складывается впечатление, что он попал в рай для шопинга.

И хотя потребителям нравится дешевизна и разнообразие, столь масштабное присутствие товаров из Китая несет серьезные риски для экономик мира. Уже не первый год США и страны ЕС стремятся уменьшить свою зависимость от Китая и стимулировать местное производство с созданием новых рабочих мест.

Какие же последствия нашествия товаров из Китая? Рассмотрим наиболее актуальные для Европы и Украины, особенно в контексте евроинтеграции.

Более низкие цены — искаженная конкуренция

Одним из самых заметных последствий является интенсивная ценовая конкуренция, которую создает дешевый импорт. Китайские продавцы, используя такие платформы, как AliExpress, Wish, Shein, Temu, Taobao и другие, могут предлагать товары по ценам намного ниже, чем у европейских ритейлеров.

Это ценовое преимущество обусловлено несколькими факторами: более дешевой рабочей силой, государственными субсидиями, налоговыми каникулами, массовым производством и эффективными логистическими сетями.

Для потребителей — это доступ к дешевой продукции, особенно в таких категориях, как электроника, одежда и товары для дома. Однако для европейского бизнеса, особенно для малых и средних предприятий, это создает дополнительные сложности, когда конкурировать только благодаря цене становится почти невозможно.

Китайские платформы также не придерживаются европейских законов, в частности европейской Директивы Omnibus, которая спасает покупателей от фальшивых скидок и обязывает наряду с акционной ценой указать самую низкую за последние 30 дней. Кроме того, на них не распространяются новые обязательства по сокращению углеродного следа, которые должны соблюдать компании из ЕС, что приводит к увеличению их операционных расходов.

Эффект "посылочной лавины"

Удобство заказа напрямую из Китая привело к нашествию небольших посылок, поступающих в ЕС. Это перегружает почтовые и таможенные службы. Миллионы малоценных отправлений прибывают ежедневно, создавая огромное давление на логистическую инфраструктуру.

Огромное количество посылок усложняет работу таможенных органов, которым надо проверять все товары на соответствие стандартам безопасности ЕС, защиты окружающей среды и маркировки.

Проблема перегрузки таможни и логистических операторов вскоре станет актуальной и для Украины. Ежегодно количество международных почтовых отправлений в Украину растет на 50%. В 2022-2024 годах большинство из них (62%) поступили из популярных маркетплейсов Китая: AliExpress, Cainiao, Temu, Yanwen, Taobao. Об этом свидетельствуют результаты аналитического отчета, который опубликовал Институт социально-экономической трансформации (ИСЭТ).

По информации Министерства финансов Украины, в течение 2022 — 2023 годов и за 9 месяцев 2024 года в Украину в целом прибыло 137,5 млн международных почтовых и экспресс-отправлений.

Уклонение от уплаты налогов и регуляторные вызовы

В Евросоюзе до июля 2021 года товары низкой стоимости (до 22 евро) из стран, не являющихся членами ЕС, были освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Этой лазейкой охотно пользовались китайские продавцы, предлагая еще более низкие цены.

Такое налоговое преимущество не только поставило европейский бизнес в невыгодное положение, но и привело к значительным потерям налоговых поступлений. Чтобы решить эту проблему, ЕС ввел новые правила в июле 2021 года, отменив льготу и обязав онлайн-платформы взимать НДС со всех товаров в точке продажи. Впрочем, контроль за соблюдением этих правил тысячами мелких продавцов остается постоянным вызовом.

Существует еще одна проблема, которая касается таможенных сборов. Сейчас в ЕС не платить пошлину можно за посылки до 150 евро, поэтому некоторые компании пользуются этим, ввозя в ЕС недорогие товары. Брюссель предлагает отменить нынешний порог в 150 евро, разговоры об этом идут с осени. Таким образом хотят остановить поток некачественных товаров из Китая в ЕС. По данным Еврокомиссии, в 2023 году в ЕС было импортировано 2,3 млрд товаров с заявленной стоимостью менее 150 евро.

А что в Украине? На посылки из-за границы стоимостью до 150 евро не начисляются ни НДС, ни пошлина. По данным Государственной таможенной службы в 2023 году в Украину ввезли почти 52 млн посылок. При этом стоимость 51,5 млн из них не превышала безналоговый лимит 150 евро. Сейчас налоги уплачиваются только с 1% международных посылок, которые ввозятся в Украину.

И здесь речь идет о двух основных проблемах — недополучение поступлений в бюджет и выживание украинских производителей и ритейлеров. Потому что как раз они платят все налоги, создают и поддерживают рабочие места. А еще — работают без света, в условиях дефицита кадров и постоянной опасности, чего нельзя сказать о предпринимателях из Китая.

Сколько стоят Украине льготы на налогообложение международных посылок?

Украинцы полюбили китайские маркетплейсы за дешевизну. Эта экономия перекрывает неудобства в виде ожидания посылки и риска купить "кота в мешке". Неочевидным остается лишь факт, что таким образом украинцы финансируют китайских производителей, которые никак не помогают экономике и армии, да еще и вытесняют с рынка отечественных производителей и ритейлеров.

Как утверждают аналитики, отмена или уменьшение льгот на налогообложение товаров из-за рубежа — это вопрос наполнения государственного бюджета в условиях войны и защиты отечественного производителя, который финансирует экономику. В Институте социально-экономической трансформации (ИСЭТ) убеждены — льготу надо минимизировать в течение 2025 года.

"Это даст значительный экономический эффект в поддержке украинского производителя, потенциально будет иметь усиливающий эффект программы "Сделано в Украине" путем выравнивания условий налогообложения отечественных и импортных товаров", — считают в ИСЭТ.

Сейчас в Верховной Раде готовится законопроект о налогообложении международных посылок стоимостью до 150 евро. Речь идет о взыскании 20% НДС с полной суммы посылок. Исключение предлагают для посылок некоммерческого характера — личных отправлений из-за границы стоимостью до 45 евро.

По оценкам Украинского совета бизнеса, который объединяет 117 бизнес-ассоциаций, нынешние налоговые льготы стоят государственному бюджету минимум 7-9 млрд гривен в год. Олег Гетман, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, считает, что потери еще больше, ведь ежегодно объемы и стоимость безналоговых посылок растут.

"За 9 месяцев 2024 года в Украину ввезли 54 млн посылок стоимостью 89,3 млрд грн. Исходя из данных о стоимости отправлений и прогнозируемых объемов, поступления в бюджет за год могли бы составить 11,8 млрд грн. Это если бы не было льготы в налогообложении посылок стоимостью до 150 евро", — отметил Олег Гетман.

Нашествие товаров из Китая лишает шансов на развитие целые отрасли легкой промышленности в Украине. Многие товары могли производиться внутри страны — это бы создавало рабочие места и поддерживало экономику. Речь идет о ложках и вилках, мелких кухонных принадлежностях типа решеток, ножниц и сит, стельки для обуви, аксессуары для волос и другие вещи, производство которых не требует высоких технологий.

Если компания и производит аналоги китайских товаров в Украине, то опять же оказывается в неравных конкурентных условиях. Ведь украинский производитель не субсидируется правительством, как это происходит в Китае, и не может брать массовостью. К тому же платит все налоги и сборы, поэтому не всегда может предложить лучшую цену по сравнению с товарами, которые напрямую заходят к потребителю из китайских онлайн-платформ.

Если компания не производит, а импортирует товары из-за рубежа, то также платит НДС и пошлину в госбюджет. Это тоже сказывается на цене, которая становится выше, чем у китайского продавца. Кроме того, легальный ритейлер находится в неравных условиях с так называемыми "серыми" бизнесами Украины. Речь идет о предпринимателях, которые "дробят" партии товара на небольшие посылки, стоимостью до 150 евро, чтобы избежать налогообложения.

Текущие налоговые упрощения не только лишают страну миллиардов гривен, которые могли бы поступать в бюджет. Если сейчас Украина не отреагирует на угрозу, это приведет к потере доли рынка украинскими компаниями, сокращению рабочих мест и возможным банкротствам отдельных производителей. К тому же действующие упрощения — преграда на пути Украины в ЕС, где от таких практик отказались.