ЖК Sense City: ваш вибір для комфортного життя

Купівля житла — це не лише значне фінансове вкладення, але й рішення, яке впливатиме на ваше майбутнє щоденне життя.

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Уявіть собі ранкову прогулянку парком поруч із вашим будинком, де чисте повітря заряджає енергією на весь день. Ваші діти граються на сучасному дитячому майданчику у дворі, де немає автомобілів. Це — ЖК Sense City , місце, де кожна деталь створена для вашого комфорту.

Комплекс ще будується, але вже зараз пропонує унікальні переваги для майбутніх мешканців.

Софіївська Борщагівка: зручність і доступність

ЖК Sense City розташований у найближчому передмісті Києва, яке динамічно розвивається. За транспортною доступністю Софіївська Борщагівка успішно конкурує зі спальними районами лівого берега Києва. Це ідеальний вибір для тих, хто шукає якісне, але доступне житло поблизу столиці.

Розташування ЖК Sense City у Софіївській Борщагівці — найближче до меж Києва. До метро "Житомирська" всього 20 хвилин на авто, а заплановане будівництво нової окружної дороги допоможе знизити транспортне навантаження та зробить пересування ще зручнішим.

Поруч парк "Зелена Брама" — чудове місце для прогулянок і відпочинку. Його заповідний статус гарантує збереження зеленої зони та комфортне середовище для майбутніх мешканців.

Сучасний стиль та функціональність

ЖК Sense City об'єднує всі переваги концепції 'місто в місті', створюючи комфортний і автономний простір для життя. Особливу увагу приділено зручності та безпеці мешканців:

● Закриті двори без авто забезпечують затишок і безпеку для родин із дітьми.

● Збільшена кількість ліфтів дозволяє зменшити час очікування.

● Система відеоспостереження та контроль доступу додають спокою і впевненості.

Інфраструктура ЖК Sense City створена з урахуванням потреб сучасних мешканців:

● Торговельний центр, який включає супермаркет, магазини та сервісні заклади.

● Кафе, ресторани та інші заклади на перших поверхах будинків створюють атмосферу міського променаду.

● Початкова школа на 240 учнів та дитячий садок забезпечують зручність для родин із дітьми.

● Сучасні дитячі майданчики та спортивні зони, спроєктовані з урахуванням потреб різних вікових груп.

● Підземний, наземний і гостьовий паркінги для зберігання автомобілів.

● Сучасне укриття забезпечує безпеку для мешканців у будь-яких ситуаціях.

Знайдіть своє ідеальне планування

ЖК Sense City пропонує широкий вибір планувань квартир. Компактні однокімнатні квартири підійдуть молодим парам, тоді як просторі багатокімнатні — це ідеальне рішення для великих родин.

Для тих, хто бажає заощадити час і сили, доступні квартири з ремонтом від забудовника. Окрема секція будується з ремонтом "під ключ", що дозволить майбутнім власникам одразу заселитися та насолоджуватися життям у новій квартирі.

Обирайте умови придбання, що підходять саме вам:

● Розтермінування: до 4 років із першим внеском від 20%.

● Програма "Простір Гарантія": забезпечує фінансову безпеку покупців, даючи можливість розірвати договір із поверненням коштів протягом 3-х місяців.

● Програма "Захисник": надає спеціальні умови, підтримуючи тих, хто стоїть на захисті нашої країни.

Спеціальні програми придбання вигідно відрізняють ЖК Sense City серед конкурентів, дозволяючи вам зробити безпечну та перспективну інвестицію. Завдяки цьому комплекс стає привабливим не лише для проживання, а й для здачі в оренду в майбутньому.

Введення в експлуатацію ЖК Sense City заплановано вже на 2025 рік. Це означає, що сьогодні — найвигідніший час для інвестицій. На етапі будівництва ціни залишаються доступними, проте з кожним новим етапом вони зростатимут.

Не відкладайте мрію! Завітайте до Офісу продажів, щоб дізнатися більше про ваш майбутній дім у ЖК Sense City .

Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, 77а.

Тел: 073 050-08-55.

Будує ЖК Перший національний забудовник Prostir — це девелоперська компанія, яка є частиною інвестиційного фонду Gelios . В складі фонду команда провідних фахівців Prostir приймала участь в розробці та реалізації проєктів в Києві, Запоріжжі, Харкові, Дніпр, Чернівцях, Луцьку

Дозвіл на виконання будівельних робіт ІУ013230323117 видано ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ 24.03.2023

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