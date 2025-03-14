Ігор Вихристюк: Лідер інновацій у будівництві та екологічних технологіях

Ігор Вихристюк – успішний бізнесмен, експерт у сфері будівництва та інженерних рішень, що змінюють стандарти екологічної безпеки. Він керівник компанії "Спец Буд Інжиніринг", яка займається розробкою та впровадженням сучасних очисних систем. Завдяки своїй діяльності він не лише сприяє розвитку будівельної індустрії, а й активно працює над збереженням навколишнього середовища, застосовуючи інноваційні технології.

Успішний бізнес у сфері очисних систем

- Ігоре, ваша компанія займається будівництвом очисних систем. Як це впливає на будівельну галузь і які перспективи цього напрямку?

- Розвиток очисних систем – це не лише екологічна необхідність, а й потужний бізнес-напрямок. Ми створюємо сучасні технології, які дозволяють значно знизити витрати підприємств на очищення відходів, при цьому забезпечуємо відповідність найвищим стандартам екологічної безпеки. Це перспективний сегмент ринку, який не лише приносить прибуток, але й створює умови для сталого розвитку всієї галузі.

"Спец Буд Інжиніринг" – інноваційний підхід у будівництві

- Ваша компанія "Спец Буд Інжиніринг" вважається лідером у сфері будівництва та очисних споруд. Які ключові принципи ви використовуєте у своїй роботі?

- Основним принципом нашої компанії є застосування інноваційних технологій у будівництві та системах очищення стічних вод. Впроваджуємо сучасні методи, які забезпечують не лише ефективність, а й екологічну безпеку. Завдяки цьому не лише будуємо якісні інженерні системи, але й сприяємо збереженню довкілля.

Визнання та міжнародні нагороди

- У 2022 році ви здобули перемогу в конкурсі який проводив Фонд Розвитку Інновацій в категорії "Інновації у сфері переробки відходів". Розкажіть про цей проект.

- Це був надзвичайно важливий проект для мене. Назва мого продукту WormNET – мобільний модуль для переробки харчових відходів за допомогою черв'яків, що дозволяє не лише зменшити обсяг відходів, але й отримувати високоякісні органічні добрива. Цей проект дозволив отримати перемогу в конкурсі та отримати грант, що дозволило більш якісно впровадити технологію на практиці.

- Також у 2021 році ви отримали премію "CEO OF THE YEAR 2021" Міжнародного економічного конкурсу "Ліга Кращих". Що означає для вас це визнання?

- Для мене це підтвердження того, що правильний підхід до управління компанією та впровадження інновацій має значний вплив на ринок, про тебе знають, твою роботу високо оцінюють, ти кращий з кращих. Це визнання моєї роботи, команди та стратегічного бачення, яке допомагає рухати будівельну сферу України вперед.

Суддівство та експертна діяльність

- Ви брали участь як суддя в престижному конкурсі Ukrainian Special Building Awards IBUILD. Як відбувається оцінювання проектів?

- Як член журі я оцінюю проекти за кількома ключовими критеріями: інноваційність, екологічність, якість виконання та вплив на галузь. Конкурс сприяє розвитку будівельної індустрії, підтримуючи перспективні проекти та відзначаючи найкращі ініціативи. Я завжди підтримував ініціативи в будівництві та пишаюсь тим, що можу як експерт оцінювати роботи інших колег в будівельній галузі.

Наукова діяльність, патенти та книга

- Ви активно займаєтесь науковими дослідженнями та розробляєте нові технології. Які з них вам особливо важливі?

- Один із ключових проектів – це мій патент на метод очищення побутових стічних вод. Це унікальна розробка, що дозволяє значно покращити якість очищення води, використовуючи енергоефективні рішення, такі як вітер. Також я є автором книги "Автономні каналізаційні системи котеджів", яка стала посібником для спеціалістів у цій галузі. Світ рухається дуже стрімко і нові проекти вимагають нових рішень, тому у вільний час читаю наукову літературу, пишу статті.

Переїзд до США та міжнародна діяльність

- Ви нещодавно переїхали до США. Як це вплинуло на вашу діяльність?

- Я прийняв рішення розширювати свій бізнес і розпочав діяльність у США. Саме тому зареєстрував компанію "Спец Буд Інжиніринг" у США, щоб перенести свій досвід і технології на американський ринок. Продовжую керувати компанією в Україні, реалізовуючи будівельні проекти, оскільки постійні клієнти задоволені якістю робіт, також відвідую бізнес та будівельні конференції, де ділюсь досвідом і встановлюю нові ділові контакти.

- Як би ви охарактеризували свою головну місію у бізнесі?

- Я прагну створювати проекти, які поєднують інновації, екологічну безпеку та ефективність. Будівництво, освіта, екологія – це ключові напрямки, над якими я працюю, щоб зробити світ більш сучасним та комфортними для життя.