Tolk презентовал "Зеленую марку": 100% чистой энергии с гарантиями происхождения для ответственного бизнеса

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Группа компаний-поставщиков энергоресурсов Tolk на традиционной встрече с бизнесом в Ужгороде представила новую инициативу — «Зелёную марку» от Tolk. Этот инновационный инструмент позволяет предприятиям не только перейти на 100% возобновляемую электроэнергию, но и выгодно подчеркнуть свою экологическую ответственность в коммуникациях с партнёрами, инвесторами и клиентами.

«Мы не просто продаём электроэнергию — мы помогаем клиентам создавать дополнительную ценность для бизнеса, укрепляя их имидж на международных рынках и подтверждая их экологическую и социальную ответственность. “Зелёная марка” — это сигнал рынку о том, что ваша продукция создана с заботой о планете», — отметила Ирина Береснева, генеральный директор ООО «Толк Украина».

Ирина Береснева, генеральный директор ООО "Толк Украина"

Инициатива «Зелёная марка» предоставляет компаниям значительные преимущества: официальное подтверждение использования 100% «зелёной» энергии в производстве, маркетинговые преимущества и дополнительные баллы в системах ESG-оценки, а также повышение конкурентоспособности на рынках, где экологичность — ключевое условие сотрудничества.

«В современной энергетике ESG — это уже не опция, а требование времени. В Tolk мы рассматриваем устойчивое развитие как системное изменение подходов к энергоснабжению: от структуры портфеля генерации до сервисной модели работы с клиентами. Переход на “зелёную” энергию — это не только вопрос ответственности перед окружающей средой, но и конкурентоспособности на европейском рынке. Мы создаём энергетические решения, которые соответствуют ожиданиям современного ответственного бизнеса», — подчеркнул Владимир Крупко, CEO Группы Tolk.

Владимир Крупко, CEO Группы Tolk

Первым бизнесом, который уже воспользовался этой инициативой, стало предприятие с иностранными инвестициями, специализирующееся на выращивании экологически чистой продукции в Украине. Их производство полностью переведено на возобновляемую электроэнергию, а маркировка «Зелёной маркой» позволяет компании укреплять позиции на европейских рынках.

Группа компаний Tolk активно поддерживает бизнес во внедрении принципов устойчивого развития, развитии локальной генерации и использовании гибкого спроса, открывая новые горизонты для экологического финансирования и партнёрства с международными компаниями.

Бренды, выбирающие «Зелёную марку», также получают доступ к гибким тарифным моделям, индивидуальным графикам потребления и консультациям по внедрению накопителей энергии, что позволяет сократить расходы и повысить энергоэффективность.

«Вы покупаете не только электроэнергию — вы инвестируете в своё будущее», — подчёркивают в компании.

Справка

Международная группа компаний Tolk — объединение поставщиков энергоресурсов, входит в топ-лидеров среди 700 поставщиков электроэнергии в Украине. Обслуживает почти 900 тысяч клиентов и поставляет более 3,5 млн МВт·ч электроэнергии в год.

Группа последовательно реализует ESG-стратегию, направленную на развитие экологически безопасных технологий, поддержку гендерного равенства, устранение дискриминации в сфере труда, стимулирование инноваций, использование возобновляемой энергии и партнёрство ради устойчивого развития.