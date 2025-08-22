Tolkовые партнерства: "Дмитрук-Фудз" — бизнес, заряжающий вкусом и энергией

Клиенты Группы компаний Tolk — это партнёры, которые вместе со своим поставщиком энергии работают над укреплением украинской экономики. Группа Tolk обеспечивает стабильное и надёжное электроснабжение, а её клиенты — крупные, средние и малые предприятия — создают рабочие места, внедряют инновации и развивают ключевые отрасли. Это партнёрство основано на общей цели — восстановлении и развитии Украины, даже в периоды серьёзных испытаний.

Сегодняшняя история — о компании "Дмитрук-Фудз", которая полностью перезапустила производство мясных и колбасных изделий, чтобы создать уникальные мясные снеки.

От колбас к снекам: смелый поворот

Компания "Дмитрук-Фудз" начала свою деятельность в 2007 году как производитель классических мясо-колбасных изделий. Однако в 2017 году руководство приняло радикальное решение — остановить прибыльное производство и полностью сосредоточиться на создании нового продукта: мясных снеков Kabanosy с высоким содержанием белка.

"Мы выбрали сегмент, который в Украине был слабо развит, но имел большой потенциал. Классический кабанос известен в Европе, но наш потребитель ожидает натуральности, меньше химии, меньше консервантов", — рассказывает заместитель генерального директора по вопросам производства Андрей Юзвяк.

Заместитель генерального директора по вопросам производства ООО "Дмитрук-Фудз" Андрей Юзвяк и основательница Novikova Agency Александра Новикова

Год экспериментов и перезапуск

Предприятие было остановлено. На старой производственной площадке шли эксперименты со вкусами, рецептурами и технологией. В течение года команда создавала продукт, который должен был соответствовать качественным характеристикам и выдерживать срок годности, несмотря на отсутствие глутамата, фосфатов, красителей.

Вкусовые прорывы и растущий рынок

Сегодня рынок снеков в Украине растет на десятки процентов ежегодно. Компания постоянно работает над новинками. Среди последних хитов — кабаносы со вкусами "пицца" и "краб". Это нестандартные сочетания для категории мясных снеков, к которым компания пришла через изучение потребностей более молодой аудитории — подростков.

В течение года команда создавала продукт, который стал конкурентоспособным на рынке

Принципы, которыми гордится команда

В "Дмитрук-Фудз" уверены: главная ценность — потребитель. Продукт должен быть удобным, вкусным, питательным и безопасным. Качество — это не отдел, а система работы всей компании, где каждый процесс, каждый сотрудник и каждое решение способствуют созданию безопасного и качественного продукта. В компании внедряют передовые инструменты контроля стабильности процессов и ежедневные процедуры управления, основанные на культуре Кайдзен.

Социальный бизнес

С началом полномасштабной войны компания на ежемесячной основе направляет благотворительную продуктовую помощь военным и в волонтерские организации. По состоянию на 1 июня 2025 года объем предоставленной помощи составил более 36 млн грн.

"Мы считаем себя социально ответственным бизнесом. И это — наш долг", — подчеркивает Андрей Юзвяк.

Самые ценные отзывы — от военных: "Удобно, вкусно, питательно"

Энергия для производства

Производственные мощности компании расположены на западе Украины, в экологически чистом районе. Производство аккредитовано по системе пищевой безопасности FSSC 22000 (Version6). В 2025 году запланировано получение сертификации по еще одному престижному международному стандарту — BRCGS Food Safety.

Предприятие потребляет 350–400 тыс. кВт·ч электроэнергии ежемесячно, получая ее от постоянного поставщика — "Толк Украина". Из-за энергоемкости производства особенно остро ощущались вызовы последних лет, поэтому были установлены дополнительные дизель-генераторы.

В планах — возобновление проекта когенерации и поиск альтернативных источников энергии в тесном партнерстве с Группой Tolk.

Генеральный директор ООО "Толк Украина" Ирина Береснева и заместитель генерального директора ООО "Дмитрук-Фудз" Андрей Юзвяк

Международная сертификация

В компании мечтают, чтобы однажды Kabanosy полетели в космос

Kabanosy со вкусами "пицца" и "краб" — новые хиты на украинскому рынке

Взгляд в будущее

Компания планирует расширять линейку вкусов и географию продаж, сохраняя главный принцип: тщательную сфокусированность на потребностях потребителей и высокое качество — от продукта до всех процессов в компании.

Андрей Юзвяк подытоживает:

"Уверенность в своем продукте и желание делать его лучше каждый день — вот что нас заряжает. Мы хотим, чтобы Kabanosy были в каждом доме в Украине и за ее пределами.

А себя мы в будущем видим устойчивым и эффективным международным игроком с исключительной экспертизой в создании и коммерциализации питательных перекусов".