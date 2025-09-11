Тоlковые партнерства: 20 лет Kronospan в Украине — как строить во время войны

Клиенты Группы компаний Tolk — это партнеры, которые вместе со своим энергопоставщиком работают над укреплением украинской экономики. Группа Tolk обеспечивает стабильное и надежное электроснабжение, а ее клиенты — крупные, средние и малые бизнесы — создают рабочие места, внедряют инновации и развивают ключевые отрасли. Это партнерство основывается на общей цели — восстановлении и развитии Украины, даже в периоды самых больших вызовов.

В Ровенской области работает один из крупнейших объектов деревообрабатывающей промышленности Украины — компания Kronospan. Она не только формирует до 80% украинского рынка плитных материалов, но и демонстрирует, как можно развиваться даже в самые сложные времена.

От фабрики в Нововолынске до современного производства

История Kronospan в Украине началась в 2004 году, когда инвесторы выкупили помещение бывшей ткацкой фабрики в Нововолынске и переоборудовали его под выпуск ДСП. Следующим шагом стало строительство нового завода в селе Городок, которое стартовало в 2019 году. Уже в 2021 году предприятие выпустило первую продукцию, а впоследствии — и плиты OSB.

Сегодня компания на двух украинских заводах производит широкий ассортимент плитных материалов, активно модернизирует линии и применяет современные технологии. Также создан свой логистический центр в Калиновке.

42 завода Kronospan представлены в 29 странах мира

Люди и стратегия как основа успеха

По словам руководства, главная ценность "Кроноспана" — команда профессионалов. Владелец холдинга уделяет большое внимание отбору кадров, что позволяет сочетать инновационность с высокими стандартами качества, принятыми на европейском рынке.

Коллектив демонстрировал преданность в самые сложные моменты: во время пандемии COVID-19 и с первых дней полномасштабной войны работники остались на производстве, обеспечивая непрерывную работу предприятия.

На "Кроноспане" инновационность сочетается с европейскими стандартами качества

Инновации и экологичность

Компания активно внедряет новые решения. Благодаря системе обмена опытом между более 40 предприятиями группы, инновации быстро распространяются в разных странах.

На ровенском заводе действует технология UTWS, которая позволяет повторно использовать газы при сушке сырья. Это существенно снижает выбросы — в солнечный день из труб предприятия не видно дыма.

Технический директор ООО "Кроноспан Ровно" Игорь Иванив и основательница Novikova Agency Александра Новикова

Баланс традиций и трансформаций

В компании придерживаются "золотого баланса": старшее поколение руководства поддерживает традиционность, а младшее внедряет инновационные подходы. Это позволяет не терять темпов развития и одновременно избегать рискованных экспериментов.

Три слова, которые описывают работу Kronospan: эффективно, экономно, инновационно

Энергетическая стратегия

Обеспечение стабильности производства во время блэкаутов стало для "Кроноспана" вызовом. Компания ищет надежных партнеров и внедряет энергосберегающие технологии: от частотных преобразователей для оптимизации оборудования до простых решений вроде автоматического отключения освещения.

Сотрудничество с поставщиком электроэнергии "Толк Украина" стало для предприятия стратегическим. Здесь ценят надежность и взаимовыгодные условия, которые помогают работать стабильно даже в кризисных условиях.

Генеральный директор ООО "Толк Украина" Ирина Береснева и технический директор ООО "Кроноспан Ровно" Игорь Иванив

Что вдохновляет команду

Самый сильный источник мотивации для работников — это атмосфера внутри коллектива. Именно она обеспечивает желание возвращаться на работу, реализовывать потенциал и внедрять инновации. Недаром на вопрос, что заряжает сильнее кофе, технический директор компании Игорь Иванив отвечает: "Наш коллектив".