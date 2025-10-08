Тайная "портновская" сеть в судах Украины: выживет ли она без своего архитектора

В политическом фольклоре имя Андрея Портнова давно стало синонимом закулисного влияния. В кулуарах власти его называли "серым кардиналом судебной системы". Именно он мог "решить" любой вопрос в судах. Хозяйственные споры, уголовные дела, избирательные баталии — все проходило через его сеть связей, знаний и юридических лазеек. И даже тогда, когда он не имел официальной должности, влияние оставалось.

Портнов действительно имел большой юридический бэкграунд. Он был одним из разработчиков нового Уголовного процессуального кодекса, принятого Верховной Радой в 2012 году. Документ тогда называли прогрессивным, но впоследствии критики отмечали: он лишь усилил контроль политической верхушки над судами.

От юриста до "решалы": стремительный путь вверх

Свой путь ныне покойный Андрей Портнов начинал с офисов Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Именно там он погрузился в серые зоны большой приватизации, где слово "рейдерство" только входило в оборот. Когда же в арсенале накопилось опыта и клиентов, Портнов создал собственную юридическую фирму — площадку, с которой он фактически начал свою игру на поле большой политики.

В 2005 году он впервые засветился как адвокат госсекретаря Александра Зинченко в деле против тогдашнего секретаря СНБО Петра Порошенко. Это была внутренняя война между лагерем Ющенко и Тимошенко. Именно тогда Портнов попал в орбиту БЮТ, а через несколько лет возглавил юридический штаб Тимошенко и взялся писать законы, которые ограничивали полномочия президента Ющенко.

В 2008 году его назначили исполняющим обязанности главы Фонда госимущества: официально, чтобы "оптимизировать" приватизацию Одесского припортового завода, а фактически, чтобы провести масштабный передел государственной собственности.

Именно тогда за Портновым и закрепилось реноме главного "решалы" страны. Через нужные суды переписывались целые предприятия, а малоизвестные фирмы становились владельцами миллионных активов.

В том же году он готовил юридическую базу под газовое соглашение Тимошенко с Россией, которое впоследствии стало основанием, чтобы отправить ее в тюрьму при президентстве Януковича.

Архитектор тайной судебной империи Януковича

По иронии судьбы тот самый Портнов, который еще недавно оспаривал результаты выборов в пользу Тимошенко, вдруг оказался в администрации Януковича. С тех пор его влияние выросло до максимума: Портнова назначили заместителем главы АП, где он имел реальный контроль над формированием судейского корпуса, кадровыми назначениями, политикой Министерства юстиции и судебной системы в целом.

Виктор Янукович и Андрей Портнов

Портнова называли одним из архитекторов политических преследований Юлии Тимошенко. Он не только публично поддерживал решение суда, но и был причастен к разработке правовых норм, по которым ее осудили.

Именно тогда приняли новый Уголовный процессуальный кодекс, который в кулуарах окрестили "портновским". На бумаге он должен был приблизить судебную систему к европейским стандартам, но на практике — сделал ее еще более удобной для тех, кто умел "решать вопросы". Кодекс ввел должность следственного судьи и норму, что доказательствами могут быть только показания, предоставленные в суде.

Его имя исчезло из заголовков, но не из коридоров власти

После свержения режима Януковича в 2014 году Андрей Портнов покинул Украину — сначала перебрался в Россию, а затем в Австрию. Казалось, он навсегда исчез с политической сцены. Однако в 2019 году неожиданно вернулся, якобы в контексте попытки привлечь к уголовной ответственности Петра Порошенко.

Портнов регулярно атаковал заявлениями о преступлении пятого президента — от "захвата власти" до "госизмены в Керченском проливе". По подсчетам адвоката Порошенко Ильи Новикова, всего за несколько месяцев Портнов подал около десяти таких заявлений.

И хотя времена Януковича давно прошли, влияние Портнова на систему не исчезло. Он не терял контактов с ГБР, мог договариваться о замене судьи или повлиять на его решение, инициировать санкции или обыски, а в некоторых судах имел 100% контрольный пакет.

Портнов годами судился с журналистами, активистами и организациями, которые обвиняли его в связях с пророссийскими силами и выигрывал эти суды. Самое громкое противостояние шло между ним и Центром противодействия коррупции (ЦПК), который добился введения против него санкций в США. Его внесли в перечень лиц по "акту Магнитского". В этот список вносят высокопоставленных чиновников, причастных к нарушению прав человека и масштабной коррупции.

В Украине же никаких санкций против Портнова не ввели, а система, которую он когда-то выстроил, продолжала его защищать.

Влияние Портнова усиливалось благодаря личным связям. Андрей Богдан, который возглавил Офис президента, когда-то был его помощником в парламенте и давним другом. Хотя в феврале 2020 года Богдан покинул команду Зеленского, контроль над судебной и правоохранительной системами остался за Андреем Смирновым и Олегом Татаровым, которые тоже не были чужими Портнову. Смирнов был адвокатом его давней соратницы Елены Лукаш, а Татаров — защищал Портнова во время допросов после возвращения в Украину.

Когда началась полномасштабная война, он уехал из Украины в Турцию, а затем поселился в Испании. Несмотря на это, Портнов продолжал наведываться в Киев, говорят, что даже посещал Офис президента. Последний раз якобы за неделю до смерти.

Что изменилось после смерти Андрея Портнова?

Осталась ли после него так называемая "портновская система" договоренностей в судах?

Политолог Владимир Фесенко объясняет Фокусу, что в Украине давно существуют внутренние "корпорации" — прокурорская, судейская и адвокатская. Это закрытые сообщества, где действуют свои правила, взаимная поддержка и неписаный принцип "своих не сдают".

"Преимущество Портнова было в том, что он мог влиять сразу на все эти круги — судей, адвокатов и прокуроров, — рассказал Фесенко, — Благодаря своему политическому статусу во времена Януковича он имел мощные связи и умел ими пользоваться".

Пик его влияния, по словам эксперта, пришелся именно на период президентства Януковича. Тогда Портнова знали все, кто имел отношение к судебной или прокурорской системе.

"Он знал, с кем поговорить, на кого надавить, и как достичь нужного результата. Его авторитет в судейской и адвокатской среде делал его одной из самых влиятельных фигур", — говорит политолог.

Важным инструментом его влияния был профессионализм. Портнов является автором Уголовно-процессуального кодекса, который до сих пор действует.

"Этот кодекс часто играет в пользу адвокатов, позволяя затягивать процессы. И Портнов прекрасно знал, как это работает", — говорит политолог.

Он отметил, что попытки привлечь его к уголовной ответственности не дали результата — все дела развалились.

"Он был слишком опытным юристом, к тому же многие просто не хотели с ним ссориться", — добавил Фесенко.

Впрочем, после 2014 года его влияние начало постепенно уменьшаться: судебная реформа, политические перетасовки изменили расклад сил.

"Влияние Портнова в юридических кругах еще ощущалось, однако оно уже не было всеохватывающим, скорее точечным и локальным. После 2019 года на первый план вышло новое поколение юристов — воспитанники других школ и времен. Старая система, которую когда-то выстраивал Портнов, постепенно теряла силу",- отметил политолог.

Но стоит понимать: влияние на украинскую правовую систему не ограничивалось только Портновым. В ней до сих пор осталось немало людей, связанных с Виктором Медведчуком.

Владимир Фесенко считает, что реальную картину можно будет оценить только после войны — когда восстановится стабильная политическая жизнь и начнется новое кадровое обновление.

"Нас ждет новая волна изменений в судебной системе, — говорит он, — Главный вопрос — где найти новых людей. Но время и новое поколение работают против старых влияний — и Портнова, и Медведчука", — резюмировал эксперт.