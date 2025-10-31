Черное море под ударом: токсины, мины и экономические потери из-за разрушенных портов

Война в Украине не обошла стороной Черное море: его экосистема находится под угрозой, а экономика понесла серьезные удары. Взрывы мин, затопленные корабли и токсичные загрязнения уничтожают рыбу, дельфинов и беспозвоночных, а разрушение портов и высокие затраты на фрахт затрудняют экспорт и бьют по мировым рынкам. Фокус выяснял, как полномасштабное вторжение повлияло на морскую флору и фауну, состояние портов и объёмы экспорта Украины.

Токсичные воды, гибель флоры и фауны: война превращает Черное море в зону экологического бедствия

Экологи бьют тревогу: из-за российской агрессии экосистема Черного моря превращается в опасную токсичную ловушку. Взрывы мин, затопленные суда, топливо и тяжелые металлы, попадающие в воду, уничтожают все живое.

Председатель Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко отметила, что в акватории Черного моря обнаружили более 20 тысяч мин и взрывоопасных предметов. Они не только создают риск для судоходства, но и разрушают донные экосистемы, места нереста рыб и ареалы обитания беспозвоночных.

"Каждый подрыв создает гидродинамическую волну, которая сметает все вокруг — донные сообщества мидий, устриц, крабов, которые выполняют ключевую роль в очистке воды. Один большой взрыв может уничтожить до 95 процентов живых организмов в радиусе 50-100 метров", — говорит эксперт.

Но это лишь часть проблемы. Вместе с обломками техники в воду попадает топливо, масла, тяжелые металлы — свинец, кадмий, ртуть, цинк. Все это оседает в тканях рыб и моллюсков и постепенно отравляет всю экосистему.

"Возле Одессы уровень нефтепродуктов в водорослях и мидиях превышает норму в 5-7 раз, а тяжелых металлов — в 3-4", — подчеркнула глава ВЭЛ.

Экологи отмечают, что действия российских оккупантов в Черном море также нарушили миграционные пути дельфинов и рыб, которые особенно чувствительны к гидроакустическому шуму.

Более 50 тысяч дельфинов не пережили войну в Черном море из-за взрывов, токсинов и голода Фото: 5 канал

"За время войны из-за акустических травм, отравления и нехватки корма погибло более 50 тысяч дельфинов — это около 20% популяции трех видов, обитающих в Черном море (афалина, белобочка и морская свинья). Также наблюдается массовая гибель беспозвоночных и рыб в прибрежных зонах, особенно в районах Николаевской и Одесской областей, где зафиксировано значительное уменьшение количества бычковых, камбалы и ставриды", — отмечает Татьяна

После подрыва Каховской ГЭС в 2023 году ситуация в Черном море еще больше обострилась. В воду попали токсичные отходы, тяжелые металлы, канализационные стоки и органические остатки. Соленость воды резко снизилась, что стало шоком для морских обитателей, привыкших к стабильным условиям.

"В прибрежных районах соленость упала с типичных 13-18 % до 3,95 %. Это серьезный стресс для морских организмов. Кроме того, в воде зафиксировано превышение концентраций аммоний-азота до 13,8 раз от нормы и повышение уровня тяжелых металлов в 3-9 раз, а содержание взвешенных веществ выросло в 1,6-5,2 раза",- говорит Татьяна Тимочко.

Эти изменения нарушили естественное равновесие воды, создали токсичные условия для морских организмов и вызвали изменения в трофических цепях, что привело к уменьшению популяций мелкой рыбы и беспозвоночных, от которых зависят более крупные обитатели моря.

Эксперты Всеукраинской экологической лиги отмечают: Черное море нуждается в лечении. Восстановить его экосистему вполне возможно, но это реально только после завершения боевых действий. Продолжительность восстановления будет зависеть от масштаба ущерба, который нанесла война.

"Прежде всего нужно очистить море от взрывоопасных предметов, нефтепродуктов, тяжелых металлов и токсичных веществ, а дальше восстановить естественные процессы, создать охранные морские зоны, нерестилища и поддержать баланс микроорганизмов и водорослей. Постоянный мониторинг воды позволит оценивать состояние экосистемы и своевременно корректировать меры, чтобы эффективно восстанавливать биоразнообразие и стабильность моря", — объясняет эксперт Татьяна Тимочко.

Экономика под прицелом: падение экспорта, рыбаки без улова и туризм без гостей

Черное море всегда было ключевой артерией украинской экономики. До полномасштабного вторжения Украина имела 13 морских портов для международной торговли, через которые проходило большинство экспорта, в том числе более 70% зерна. Но российская агрессия резко изменила ситуацию. Из-за блокады остались функционировать только три морских порта — Одесса, Черноморск и Южный.

"Сегодня весь блок портов Днепровских на Черном море не работает — ни Херсон, ни Николаев не функционируют. Раньше там был большой объем портового хозяйства и большое движение. Сейчас работают только три порта, остальные или оккупированы, или заморожены. Чтобы компенсировать потери, мы запустили Дунайские порты: раньше они были слабенькие, а сейчас уже активно работают и помогают поддерживать экспорт", — объясняет экономист Олег Пендзин.

В Министерстве развития общин и территорий Украины сообщили, что несмотря на ограничения, через украинские порты Черного моря в 2024 году было экспортировано 97,2 млн тонн грузов. Около 60 млн тонн от общего объема составила аграрная продукция. В этом году с января по июнь 2025 года украинские морские порты обработали лишь около 40 миллионов тонн грузов.

"Снижение экспорта в этом году обусловлено, прежде всего, меньшим урожаем (по состоянию на 31 октября 2025 года Украина собрала примерно 40,2 млн тонн зерновых ) и сокращением посевных площадей из-за боевых действий и временной оккупации украинских территорий. Ранее экспортный потенциал Украины составлял около 50 миллионов тонн, а сейчас — максимум 20-30. Под те порты, которые остались, этот объем соответствует", — объясняет экономист Олег Пендзин.

Морское страхование и фрахт стали серьезной проблемой для украинского экспорта. Из-за военных рисков страховщики вводят надбавки "war-risk" для судов, которые проходят через Черное море, что значительно повышает стоимость перевозок.

Из 13 морских портов Украины сегодня работают только три — Одесса, Черноморск и Южный Фото: REUTERS

Война нанесла серьезный ущерб и рыбной отрасли. Из-за полномасштабного вторжения Украина потеряла значительную часть вылова рыбы, рыбные порты и поврежденные места нереста.

"Это повлекло прямые потери для рыболовных хозяйств, прервало цепи переработки и снизило доходы прибрежных общин. Восстановление экосистем потребует отдельных инвестиций и времени", — объясняет экономист Олег Пендзин.

Кроме того, пострадала курортная индустрия на украинском побережье Черного моря. Опасность для туристов, разрушение инфраструктуры, уход инвесторов и падение спроса делают восстановление туризма медленным. Это бьет по малому бизнесу, гостиницам, ресторанам и сервисам.

Пендзин отмечает, что удары по портам — терминалы, элеваторы, доки и подъездные пути — нанесли серьезные убытки и создали большие долгосрочные расходы на их восстановление.

"Чтобы полностью привести все портовые объекты в порядок после атак, нужно около одного миллиарда евро. Это делает экспорт дороже и снижает конкурентоспособность Украины", — объясняет эксперт.

Такие проблемы затрагивают не только нашу экономику, но и мировые рынки, поскольку расходы на поставки становятся дороже и менее предсказуемыми для стран-импортеров.