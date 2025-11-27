Приватизация : самые громкие провалы, потерянные миллиарды и почему государство до сих пор держит убыточные предприятия

Государственные предприятия в Украине давно стали ареной для коррупционных скандалов и злоупотреблений: миллиарды средств, которые должны были работать на экономику и бюджет, часто "оседали" в частных карманах. Некоторые предприятия стали убыточными и годами стоят без развития, ожидая "лучших времен". Приватизация должна была изменить ситуацию и стать инструментом, который дал бы предприятиям второе дыхание и наполнил государственный бюджет, но на практике она не стала панацеей и сделки превращались в очередную аферу. Фокус напомнит, как государство теряло контроль над своим имуществом, какие предприятия продались "с молотка", и что советуют эксперты, чтобы украинские заводы, порты и энергетика наконец начали работать на экономику страны.

После провозглашения независимости Украина унаследовала огромное количество государственных предприятий — от заводов и шахт до санаториев и научных институтов. Государство не могло эффективно ими управлять, поэтому в начале 1990-х стартовала Большая приватизация. Сначала она задумывалась как путь к созданию рыночной экономики, но очень быстро превратилась в процесс, который вызвал появление олигархов.

Первым этапом стала ваучерная приватизация: каждому украинцу выдали сертификат, который можно было обменять на долю предприятия. Но большинство людей не понимало, как это работает, и ваучеры массово скупали посредники и руководители предприятий. Именно тогда "красные директора" — бывшие советские управленцы — получили контроль над предприятиями.

Відео дня

В конце 90-х стартовала денежная приватизация. И тут собственно все и началось: предприятия продавали за бесценок, часто одному заранее определенному покупателю. Перед продажей объекты намеренно доводили до банкротства — выводили прибыльные активы, накапливали долги, создавали искусственные проблемы. Это позволяло покупать их за копейки, а государство теряло миллиарды.

Какие предприятия стали лакомым куском "для своих"?

Приватизация предприятий в 2005-2013 годах оставила после себя целую коллекцию историй о заниженных ценах. Это тот период, когда государственные активы продавали так дешево, будто это не огромные промышленные гиганты, а вещи с распродажи "для своих".

Самый яркий пример — "Криворожсталь". В 2004 году предприятие продали компании Рината Ахметова и Виктора Пинчука за 4,26 млрд грн. (800 млн. долл.). Однако после политических изменений сделку пересмотрели, суд признал приватизацию незаконной, и завод вернули государству. Когда в 2005 году провели действительно открытый аукцион, международная ArcelorMittal заплатила уже 24,2 млрд грн — в шесть раз больше. Но это была далеко не единственная "распродажа".

Черноморское морское пароходство фактически потеряло свой флот из-за долгов и непрозрачных управленческих решений. Суда продавались по минимальным ценам, а часть активов просто исчезла.

Одесский припортовый завод годами "ходил по кругу" из-за манипуляций с ценой. Его годами пытались продать, но аукционы срывались один за другим. Последний — несколько дней назад. Скандальной стала и приватизация завода "Большевик". Предприятие продали в 2021 году за 1,4 млрд грн — дешевле, чем стоила сама земля под ним. Эксперты отмечали: реальная цена могла быть в 2-3 раза выше. Но конкуренция была ограниченной, поэтому результат никого особо не удивил.

Одесский припортовый завод очередной раз не удалось продать на аукционе

А еще горно-металлургическая отрасль, энергетическая, спиртовые заводы, которые были проданы за бесценок.

Сколько Украина заработала на приватизации в 2024 году

После начала полномасштабной войны приватизацию в Украине полностью поставили на паузу — в ситуации неопределенности государство просто не могло продавать активы. Лишь летом 2022 года парламент разблокировал малую приватизацию, а с 2024 года открыл путь и к большой. Именно тогда был установлен рекорд: почти 3,5 млрд грн государство получило от продажи объектов малой приватизации, а два крупных объекта — гостиница "Украина" и ОГХК — принесли еще 6,45 млрд грн.

Несмотря на это значительная часть государственных предприятий пока остается убыточной: они обрастают долгами, теряют рыночную стоимость и нуждаются в постоянных бюджетных дотациях. Но государство все равно не спешит выставлять такие предприятия на продажу.

Госпредприятия на плечах государства: почему это не работает

Старший офицер штаба 2-го Корпуса НГУ, министр экономики и торговли (2014) Павел Шеремета отмечает, что опыт давно показал, что частная экономика работает эффективнее государственной. По его убеждению, Украине стоит продавать государственные активы, но делать это на открытых аукционах, без кулуарных договоренностей.

Похожего мнения придерживается и и.о. министра экономики Павел Кухта. Он напоминает, что украинская экономика еще в 1990-х прошла мучительный путь от плановой модели к рыночной, и роль государства в современных условиях — не управлять предприятиями, а создавать правильную среду для бизнеса: стабильность, доступ к финансированию и квалифицированной рабочей силе.

"На практике же государство до сих пор пытается "тянуть" на себе вагон госпредприятий, что крайне неэффективно", — говорит Кухта.

Экономист Борис Кушнирук объясняет, почему государственные предприятия так плохо работают: государство просто не создано для бизнеса. В частной компании все риски несут собственники, а у чиновника, даже честного, любое решение может стать поводом для уголовной ответственности, а бонусов за успехи нет.

"Из-за этого решения откладываются, инвестиции не поступают, а предприятия стоят на месте. Именно поэтому приватизация или передача управления профессиональным инвесторам необходима, чтобы госпредприятия начали работать эффективно и на пользу экономики и страны", — отметил специалист.

Павел Кухта указывает на еще одну проблему: государственные предприятия часто становятся источником коррупции.

"Самые громкие политические скандалы последних десятилетий были связаны именно с государственными активами, где существует большой соблазн залезть в карман государства и переложить в свой. А это те ресурсы, которые могли бы работать на экономику и общество", — говорит он.

В то же время Кухта подчеркивает: государственные предприятия нельзя просто "выключить", ведь они создают рабочие места, производят продукцию и обеспечивают государственный бюджет доходами.

"Главная задача — не ликвидировать их, а превратить из коррупционной кормушки в реально работающие, качественные предприятия для народа Украины и для экономики", — резюмирует Кухта.

Что даст государственным предприятиям новое дыхание?

Эксперты сходятся во мнении: приватизация может стать одним из самых эффективных инструментов для оздоровления государственных предприятий. Но сработает она только тогда, когда будет проведена по четким правилам, защитой от злоупотреблений и привлечением международных страгегических инвесторов.

Павел Шеремета также отмечает, что не следует ограничивать круг инвесторов — равные условия должны быть как для украинских, так и для иностранных покупателей. Именно конкуренция обеспечивает справедливое формирование цены.

"Военные риски фактически отрезали Украину от значительной части потенциальных инвесторов, особенно иностранных, что уменьшило конкуренцию и, соответственно, снизило возможные цены продажи активов. В мирных условиях, подчеркивает эксперт, государственное имущество могло бы стоить существенно дороже.

Стратегический западный инвестор — будущее украинских госкомпаний

Эксперты отмечают, что большинство крупных государственных предприятий в Украине работают крайне неэффективно. Часть из них годами "топчется на месте", а управленческие решения часто остаются слабыми — независимо от политической власти.

"Речь идет не только о металлургических комбинатах или портах. Это и Энергоатом, Нафтогаз, Укрзализныця, Укрэнерго, Укрпочта и многие другие стратегические компании. Посмотрите, как они работают — через "пень-колоду". Системно там ничего не меняется", — говорит Павел Кухта.

По его мнению, стратегический выход для Украины — массовое привлечение крупных западных инвесторов, прежде всего европейских корпораций. Именно они способны принести современные стандарты управления, инвестиции и уменьшить коррупционные риски, которые десятилетиями сопровождают украинские госпредприятия.

Кухта напоминает, что аналогичный путь в свое время прошла Польша: немецкие компании фактически перезапустили целые отрасли, модернизировали производства и обеспечили устойчивый экономический рост. После победы Украина также может повторить этот сценарий — продать часть акций, передать предприятия в концессию или привлечь иностранный менеджмент с правом контроля.

"Это решит сразу две проблемы: обеспечит эффективное управление предприятиями и уменьшит коррупционные риски, — объясняет он, — Государство сохранит контроль и получит дивиденды, а западные менеджеры обеспечат развитие, инвестиции и прибыль".

Кухта отмечает, что участие крупных европейских компаний имело бы и эффект безопасности: стратегические объекты с иностранными инвестициями враг не рисковал бы превращать в мишень, а международная поддержка Украины стала бы еще мощнее.

"Украине нужны один или несколько серьезных западных инвесторов, которые возьмут управление на себя и будут вести бизнес профессионально. Часть компании можно продать таким инвесторам, а другую — распределить среди украинцев в виде акций. Это позволит предприятию работать в интересах народа, а государство будет сохранять контроль без вмешательства в ежедневное управление", — резюмировал специалист.

Прозрачные продажи через Prozorro: реальные результаты и вызовы

Честная приватизация в Украине до сих пор остается вызовом: сделки иногда заключают вне прозрачного процесса, а условия продажи подстраивают под конкретных покупателей. Чтобы изменить это и сделать процесс более открытым, ввели систему Prozorro.

Prozorro повышает конкуренцию на аукционах и делает приватизацию более прозрачной

"Это одна из самых эффективных систем прозрачных продаж в мире, которая реально работает. Однако идеальных механизмов не существует. Система требует постоянного обновления и усиления, потому что всегда найдутся те, кто пытается обойти правила", — говорит министр экономики и торговли (2014) Павел Шеремета, который стоял у истоков этой системы еще в 2014 году.

Для малых и средних предприятий эффект от Prozorro наиболее заметен.

"Малые и средние активы продаются через Prozorro.Продажи — и это большое достижение. Когда цена растет в разы, это означает, что была настоящая конкуренция и пришел реальный инвестор", — объясняет экономист Владимир Дубровский.

Но с крупными предприятиями ситуация другая.

"Там всегда есть риск, что государство пропишет такие условия, что часть потенциальных инвесторов даже не смогут подать заявку. Это старая проблема, и она никуда не исчезла, — подчеркивает он. Поэтому результат зависит от политической воли. Если государство действительно хочет передать предприятие в хорошие руки и получить за него справедливую стоимость — для этого необходимо создать конкуренцию и прозрачный процесс приватизации. Если мотивации у государства нет, побеждают личные интересы", — резюмировал эксперт.