Инвестиционный фонд "АРС Кэпитал" начинает приобретение ООО "Грааль": разморозка известного проекта в центре Киева

Компания намерена трансформировать "замороженную" зону в районе Европейской площади в современное пространство, профинансировав работы исключительно за свой счет. Об этом говорится в сообщении компании на "Интерфакс-Украина".

Инвестиционный фонд "АРС Кэпитал" официально объявил о своих намерениях по приобретению контрольного пакета корпоративных прав ООО "Грааль". Эта сделка может стать новым этапом развития центра столицы, в частности территории в районе Европейской площади.

Как сообщили в компании, сейчас инвестфонд уже обратился в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) для получения разрешения на концентрацию. Это является необходимым этапом для заключения сделки в полном соответствии с требованиями действующего законодательства.

"Подписание договоров и окончательный переход права собственности состоятся после получения соответствующего согласования регулятора", — отмечается в сообщении.

При этом инвестор подчеркивает, что финансирование запланированной сделки будет осуществляться исключительно за счет собственных средств инвестиционных структур, без привлечения бюджетного финансирования.

Объекты недвижимости и земельные участки, которые планируется приобрести, расположены в знаковой локации Киева — в районе Европейской площади и улиц Крещатик и Михаила Грушевского. В течение длительного времени эта территория находилась в состоянии "замороженного" девелоперского проекта.

Потенциальный инвестор ставит целью трансформировать эту зону в современное, функциональное пространство, соответствующее статусу европейской столицы. Безусловным приоритетом проекта называют развитие инфраструктуры центра города и обеспечение комфорта горожан.

Концепция предусматривает не только строительство офисно-гостиничного комплекса "Столичный", но и масштабную реконструкцию прилегающих территорий.

Ключевыми элементами обновленной локации должны стать:

Многоуровневый подземный паркинг: призван решить критическую проблему дефицита паркомест в центральной части Крещатика.

Современные пешеходные переходы: создание безопасных и комфортных условий для передвижения жителей и гостей города.

Обновление Европейской площади: приведение прилегающей территории к единому архитектурному и эстетическому стандарту.

В фонде отмечают ответственное отношение к историческому центру Киева.

"Наш подход основывается на долгосрочном инвестиционном горизонте. Мы понимаем ответственность работы с историческим центром города, поэтому сейчас фокусируемся на тщательной проработке технических и концептуальных параметров проекта, чтобы интегрировать его в современную экосистему Киева", — отмечают в "АРС Кэпитал".

Несмотря на вызовы военного времени, инвестор подтверждает свою готовность вкладывать ресурсы в украинскую экономику, создавая новые рабочие места и развивая инфраструктурный потенциал столицы.

ООО "Грааль" — компания-девелопер, владеющая правами на реализацию инвестиционного проекта в районе Европейской площади в Киеве. КИФ "АРС Кэпитал" — инвестиционная компания, специализирующаяся на стратегических инвестициях в недвижимость и технологические сектора.