Министерство экономики усовершенствовало подходы к закупкам в сфере эксплуатации дорог

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины усовершенствовало подходы к закупкам услуг по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог. Эти изменения призваны обеспечить баланс между открытой конкуренцией, надлежащим качеством выполнения работ и эффективным использованием бюджетных средств.

Министерство экономики последовательно поддерживает подход, согласно которому квалификационные требования должны быть обоснованными, соразмерными предмету закупки и соответствовать передовым международным практикам, а не служить инструментом искусственного сужения конкуренции. Между тем, как сообщили в министерстве, последние изменения в Методические рекомендации об особенностях осуществления закупок услуг по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения были разработаны по результатам консультаций с представителями заказчиков, участников рынка, отраслевых объединений и других заинтересованных сторон. При подготовке учитывались как потребности заказчиков в обеспечении непрерывного и надлежащего содержания дорог, так и необходимость создания равных условий участия для субъектов хозяйствования.

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По данным Минэкономики, европейская и международная практика не предусматривает универсального фиксированного показателя финансовой состоятельности для всех закупок. В соответствии с Директивой 2014/24/ЕС и подходами международных финансовых организаций критерии финансовой состоятельности определяются заказчиком с учетом предмета закупки, ее сложности, стоимости и рисков выполнения, а также должны соответствовать принципу пропорциональности. "Международная практика исходит из необходимости оценки реальной способности участника выполнить будущий контракт, а не из формального подхода, основанного на наличии только полностью завершенных договоров или установленного процента выполнения. Именно на обеспечение баланса между конкуренцией, качеством выполнения работ и недискриминационным доступом к закупкам направлены предложенные изменения", — пояснили в министерстве.

Там сообщили, что Методические рекомендации не устанавливают обязательных требований для заказчиков. Окончательное решение о формировании тендерной документации — в том числе в отношении квалификационных критериев — принимается заказчиком с учетом особенностей конкретного предмета закупки и требований законодательства в сфере публичных закупок.

"Министерство экономики открыто для дальнейшего диалога со всеми участниками рынка и продолжит работу над совершенствованием механизмов закупок с целью обеспечения добросовестной конкуренции, эффективного использования бюджетных средств и надлежащего содержания дорожной инфраструктуры Украины, что одновременно создает более равные возможности для участия более широкого круга участников рынка. Позиция Министерства остается неизменной: любые изменения в сфере публичных закупок должны основываться на принципах открытости, пропорциональности, недискриминации и учитывать интересы как государства, так и всех участников рынка", — говорится в сообщении Минэкономики.

Ранее сообщалось, что Федерация работодателей Украины приветствует решение Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины о внесении изменений в "Методические рекомендации об особенностях проведения закупок услуг по эксплуатационному содержанию автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения". В ФРУ сообщили, что ключевые изменения позволяют предоставить заказчикам большую гибкость при формировании лотов без искусственного занижения квалификационных требований; четко определить критерии наличия соответствующего опыта у участников с учетом международной практики; согласовать подходы к оценке финансовой состоятельности с законодательством Украины и европейскими стандартами.