ДТЭК и Octopus Energy реализуют в Украине проекты по строительству солнечных электростанций и аккумуляторов на сумму €100 млн

Компания ДТЭК и крупнейший поставщик энергии в Великобритании Octopus Energy Group реализуют в Украине проекты по строительству солнечных электростанций и систем хранения энергии на сумму 100 млн евро.

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"ДТЭК, крупнейший инвестор Украины, и Octopus Energy Group, крупнейший поставщик энергии в Великобритании, в четверг объявили о создании совместного предприятия для обеспечения финансирования проекта RISE — их инициативы стоимостью 100 млн евро по внедрению энергоэффективных солнечных и аккумуляторных систем на крышах по всей Украине", — говорится в сообщении.

Отмечается, что эта инициатива дает украинским предприятиям и государственным организациям возможность производить и хранить электроэнергию. Соглашение открывает для ДТЭК и Octopus Energy путь к обеспечению долгосрочного финансирования масштабной реализации проекта.

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В настоящее время Octopus и ДТЭК ведут переговоры с несколькими финансовыми учреждениями о финансировании проекта.

ДТЭК и Octopus Energy создают предприятие для реализации проектов в области солнечной энергетики и аккумуляторных технологий в Украине на сумму 100 млн евро Фото: ДТЭК

"Сегодня отмечается важная веха для проекта RISE. Укрепление партнерства с Octopus Energy создает основу для расширения нашего проекта в течение следующих пяти лет и привлечения инвестиций, необходимых для долгосрочного успеха. Будущее энергетики Украины зависит от более децентрализованных, гибких и устойчивых систем. Хотя многие до сих пор считают Украину рискованным рынком, наши партнеры из Octopus справедливо видят возможность построить более сильную энергетическую систему, чего можно достичь благодаря инновациям и партнерству", — подчеркнул генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.